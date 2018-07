Degenkolb siegt in Roubaix, Mitfavorit Porte muss aufgeben

Australier musste nach rund 10 Kilometern der 9. Etappe aufgeben

Roubaix – Der deutsche Radprofi John Degenkolb hat die mit 156,5 Kilometern kurze, aber heftige neunte Etappe der Tour de France von Arras über die gefürchteten Kopfsteinpflasterpassagen nach Roubaix für sich entschieden. Der Trek-Profi setzte sich im Dreiersprint gegen den Gesamtführenden Belgier Greg van Avermaet und dessen Landsmann Yves Lampaert durch.

2015 triumphierte Degenkolb bereits beim Klassiker Paris – Roubaix. Nun feierte er bei seiner sechsten Teilnahme seinen ersten Etappensieg im Rahmen der Tour. Die Topfavoriten um Chris Froome kamen mit 27 Sekunden Verspätung ins Ziel.

Porte out

Richie Porte klebt bei der Tour das Pech an den Radreifen. Der als Mitfavorit gehandelte Australier musste am Sonntag nach einem Sturz nach rund 10 Kilometern der 9. Etappe aufgeben. Die Nummer 1 des Teams BMC kam auf der Fahrt nach Roubaix schon vor dem ersten Abschnitt mit Kopfsteinpflaster zu Fall und erlitt eine Schulterverletzung. Auch 2017 war er nach einem Sturz ausgeschieden.

Der Sieger der Tour de Suisse wurde bald nach dem Start in Arras in einen Massensturz verwickelt und zur Untersuchung in ein Spital gebracht. Der 33-jährige Porte ist ein Teamkollege des in der Gesamtwertung führenden Belgiers Greg van Avermaet und sollte auf dieser Etappe von den BMC-Fahrern besonders geschützt werden. Auch zwei andere Fahrer – der Pole Tomasz Marczynski (Lotto) und der Spanier Jose Joaquin Rojas (Movistar) mussten wegen Sturzverletzungen aufgeben.

Nach dem Ruhetag steht am Dienstag die erste Bergetappe auf dem Programm. Auf den 108 Kilometern von Annecy nach Le Grand-Bornand warten gleich vier Bergwertungen der zwei höchsten Kategorien auf das Peloton. (APA/sda, 15.7.2018)