Erneuter Rückruf wegen Listerien betrifft Clever-Sommergemüse

Die Produkte werden auch ohne Kassenbon zurückgenommen

Wien – Nach dem "Gemüse Mix, 1000g" und dem "Rahmspinat, 450g" hat die belgische Unternehmensgruppe "Greenyard N.V." ein weiteres Produkt wegen einer möglichen Verunreinigung mit Listerien zurückgerufen. Dabei handelt es sich laut Aussendung um das "Clever Sommergemüse 1000g".

Das Produkt war in den Supermärkten Billa, Merkur, Sutterlüty, Adeg sowie AGM erhältlich. Als vorbeugende Maßnahme wurde der gesamte Warenbestand aus dem Bestand genommen. Sollten Produkte bereits erworben worden sein, können diese ab sofort auch ohne Kassenbon in einer Filiale zurückgeben werden, hieß es in einer Aussendung der Rewe-Gruppe. (APA, 15.7.2018)