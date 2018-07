Piraten verbreiten Filme auf Facebook – keine Sperren geplant

Unternehmen sieht die Verantwortung nicht bei sich, sofern Urheber eine Löschung nicht ausdrücklich verlangen

Aktuell finden sich auf Facebook zahlreiche Gruppen, die illegale Kopien von Filmen verbreiten. Viele von ihnen bestehen bereits seit Jahren und sind heute immer noch aktiv. Zum Teil weisen sie hunderttausende Mitglieder auf und teilen aktuelle Blockbuster. Zum Teil sollen die Filme, wie Business Insider berichtet, sogar auf der Plattform gehostet werden, teilweise werden Links zu Filesharing-Seiten geteilt.

Facebook: Nicht unsere Verantwortung

Auf Nachfrage von Business Insider antwortete Facebook, dass es nicht in der Verantwortung des Unternehmens liege, solche Inhalte zu entfernen, sofern die rechtmäßigen Urheber das nicht ausdrücklich verlangen. Das sei auch dann der Fall, wenn offensichtlich ist, dass es sich um Urheberrechtsverletzungen handelt.

Filtersystem existiert

Dabei hat das Unternehmen tausende menschliche Moderatoren und ein automatisiertes Filtersystem. Dieses blockiert etwa Fotos mit nackten Menschen. Als die Firma begann, sich auf Videos zu fokussieren, kam es bald zu Fällen, bei denen Personen fremde, virale Inhalte stahlen und auf der eigenen Seite hochluden, um so Klicks und Likes zu generieren. Facebook hat darauf reagiert und sperrte unerlaubte Reuploads, was zeigt, dass ein funktionierendes System existiert.

Facebook plant selbst exklusiven Content

Zudem möchte das Unternehmen selbst Videoinhalte anbieten. So will Facebook künftig exklusive Inhalte anbieten, ähnlich wie Netflix und Youtube in seiner Premium-Variante – es ist unwahrscheinlich, dass die Plattform solche Verstöße in diesem Fall tolerieren wird. (red, 14.7.2018)