Neues Macbook hat unter Tastatur "versteckte" Abdeckung

Wohl um Staub abzuweisen – Tastatur des Vorgängermodells soll leicht kaputt gegangen sein

Apple hat seine neuen Macbook Pros vorgestellt. Neu sind unter anderem verbesserte Prozessoren, Displays – und die Tastatur. Sie sei leiser als in der Vergangenheit. Die Reparatur-Experten von iFixit haben bereits begonnen, das neue Notebook auf seine Einzelteile zu zerlegen und zu analysieren. Ein kompletter Teardown ist zwar noch nicht erfolgt, allerdings hat die Plattform bereits einen Blick auf die neue Version der Butterfly-Tastatur geworfen. Diese wurde in der Vergangenheit vielfach kritisiert, da sie bei vielen Nutzern nach einigen Monaten zu Ausfällen neigen soll.

ifixit video

Kleinste Mengen an Staub

Eine der gängigsten Annahmen ist, dass auch nur kleinste Mengen an Staub Schuld an daran tragen könnten. Bei der neuen Version soll nun eine dünne Abdeckung vor dem Eindringen schützen. Apple selbst behauptet, dass man die Tastatur nur leiser gemacht habe, iFixit nimmt hingegen an, dass das eher ein Nebeneffekt ist, mit dem das Unternehmen nun wirbt. Apple hat stets argumentiert, dass nur ein sehr kleiner Teil aller Nutzer von dem Defekt betroffen sei. Zuletzt wurde in den USA eine Sammelklage eingereicht. (red, 14.7.2018)