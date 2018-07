Mitangeklagter von russischem Oppositionellen Nawalny tot

Laut Ärzten hatte er sich eine Schädelverletzung bei einem Sturz zugezogen

Moskau- Ein Geschäftspartner des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny, der in einem fragwürdigen Betrugsprozess mitverurteilt wurde, ist in einem Moskauer Krankenhaus gestorben. Eine Anwältin bestätigte am Samstag den Tod von Pjotr Ofizerow (43). Er sei in der Klinik wegen einer Gehirnerschütterung behandelt worden, berichtete die Zeitung "Moskowski Komsomolez".

Nach Angaben von Ärzten habe er sich die Schädelverletzung vergangenen Sonntag bei einem Sturz zugezogen.

Nachruf von Nawalny

"Ruhe in Frieden, Petja Ofizerow, Du wahrhaft ehrlicher Mensch", schrieb Nawalny in einem Nachruf auf den Vater von sechs Kindern. Nawalny und Ofizerow waren 2013 in der Stadt Kirow wegen angeblichen Betrugs beim Handel mit Bauholz verurteilt worden. Ofizerow sollte für vier Jahre in Lagerhaft. Der Prozess galt schon damals als politisch motiviert, um dem Regierungskritiker Nawalny zu schaden.

Die Verurteilten bekamen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Recht. Auch das Oberste Gericht Russland hob das Urteil auf, das aber bei einer Neuauflage des Prozesses in Kirow vom dortigen Gericht 2017 wortgleich noch einmal gefällt wurde. Die Haftstrafen wurden erneut zur Bewährung ausgesetzt. Trotzdem galt Nawalny damit als vorbestraft und wurde nicht als Kandidat zur russischen Präsidentenwahl im März zugelassen. (APA, 14.7.2018)