TV-Tipps am Sonntag, 15. Juli

China – Deine neuen Künstler, Erlebnis Bühne: Klassik unter Sternen 2018, Die Brücken am Fluss, Franco – Spaniens ewiger Diktator – Mit Radiotipps

07.15 KINDER

Geschichte mit Lucie Lucie, das neugierige Glühwürmchen, erklärt Kindern ab sieben Jahren Geschichte von der Urzeit bis heute. Entlang der Zeitachse zeichnet sie mit den Schülern einer Grundschule die großen Epochen der Menschheitsgeschichte nach. In dieser Folge: Lucie hat ihr Zeitgefühl verloren. Bis 07.40, Arte

13.05 MAGAZIN

Panorama: Im Häf'n Der Schauspieler Herwig Seeböck verarbeitete seine viereinhalbmonatige Haftstrafe in einem Kabarett. 1971 fliehen drei Häftlinge mit Geiseln aus der Haftanstalt Stein. Und wie gingen Betroffene 1971 mit dem Urteil "lebenslänglich" um? Eine Zusammenstellung von Johannes Hoppe. Bis 13.30, ORF 2

16.04 SCHMACHTEN

Bodyguard (USA 1992, Mick Jackson) Popdiva Rachel (Whitney Houston) und ihr Beschützer (Kevin Costner) ringen ums Liebesglück. Sängerin Houston probiert sich als Schauspielerin im Film: 90er-Hit mit Chartbreaker-Songs. Bis 18.45, Puls 4

movieclips trailer vault

17.30 DOKUMENTARFILM

China – Deine neuen Künstler China ist verrückt nach zeitgenössischer Kunst. Die Zahl chinesischer Künstler wächst rasant und macht inzwischen 40 Prozent des globalen Kunstmarktes aus. Über neue Kunstformen, gigantische Ausstellungsräume und überfüllte Kunstschulen. Bis 18.25, Arte

20.15 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Klassik unter Sternen 2018 In der besonderen Atmosphäre des barocken Stiftes von Göttweig. Das Dirigat übernimmt Karel Mark Chichon. Mit Elina Garanca, Gregory Kunde und Anna Pirozzi (Aufzeichnung). Bis 21.55, ORF 3

20.15 IN LIEBE

Die Brücken am Fluss (The Bridges of Madison County, USA 1995, Clint Eastwood) Ein Film, den man mindestens einmal – gerne auch mehrmals – gesehen haben muss. "Diese Gewissheit gibt es nur einmal im Leben": Ein alternder Fotograf (Clint Eastwood) und eine verheiratete Farmersfrau (Meryl Streep) verlieben sich, verbringen vier Tage miteinander, verlieren einander aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn. Reizstoff für Tränendrüsen. Bis 22.25, Arte

20.15 ARBEITSFREUDE

Kill the Boss (Horrible Bosses, USA 2011, Seth Gordon) Drei Arbeitnehmer, die unter ihren Chefs zu leiden haben, schmieden einen Plan: Unter Anleitung eines mutmaßlichen Killers sollen die Peiniger von Berufs wegen zur Strecke gebracht werden. Jennifer Aniston, Colin Farrell und Kevin Spacey machen in dieser schwarzen Komödie erstaunlich gute Figur. Wer zuletzt lacht, arbeitet am längsten. Bis 22.05, Puls 4

trailerfande

21.10 THEMENABEND

Oktoskop: Rast Iris Blausteiner erkennt in ihrem Film Rast die Parallelen zwischen einem Campingplatz und einer Autobahnraststätte. Mit Moderator Lukas Maurer spricht sie darüber, wie die skurrile Idee entstand, was sie über das Verhältnis zwischen Mobilität und Immobilität gelernt hat und weshalb sie während des Drehs viel zu wenig Schlaf bekommen hat. Bis 22.30, Okto

22.25 PORTRÄT

Lauren Bacall – Die diskrete Verführerin Die Schauspielerin Lauren Bacall verzauberte ihr Publikum wie kaum eine andere. Ein Porträt über ihre Kindheit und Jugend in Brooklyn, ihre große Liebe Humphrey Bogart und ihre legendären Hollywoodfilme und Broadwayrollen. Bis 23.20, Arte

foto: courtesy everett collection Sie verzauberte und betörte ihr Publikum wie keine andere: Lauren Bacall.

22.45 CYBERHORROR

Unfriend (Friend Request, D 2015, Simon Verhoeven) Laura (Alycia Debnam-Carey) ist eine beliebte Psychologiestudentin. Sie ist in sozialen Medien sehr aktiv und hat viele Facebook-Freunde. Darunter auch ihre Stalkerin Marina (Liesl Ahler), die Selbstmord begeht, nachdem Laura sie von ihrer Freundschaftsliste löscht – doch das Stalking hört nicht auf. Bis 00.30, Sixx

23.15 DOKUMENTARFILM

Franco – Spaniens ewiger Diktator Kein Staatschef in Europa hat sich so lange an der Macht gehalten wie Francisco Franco. Wer war dieser undurchsichtige Alleinherrscher, der Spanien von 1939 bis zu seinem Tod 1975 mit eiserner Faust regierte? Eine Annäherung mithilfe von Zeitzeugen und Historikern. Bis 0.30, ZDF-History