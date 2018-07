Frankreich gegen Kroatien: Fast im Fußballhimmel

Man würde exzessiven Nationalstolz erwarten, patriotisches Jubelgeschrei: Frankreich steht zum dritten Mal seit 1998 im Finale der Fußballweltmeisterschaft. Und da die Grande Nation, wie schon Charles de Gaulle deklamierte, "sich selbst nur im ersten Rang" ist, muss allen Franzosen und Erdenbürgern klar sein, wer das Endspiel am Sonntag für sich entscheiden wird. Für einmal weit gefehlt. In Frankreich waren weder vor der WM noch in den Gruppenspielen triumphale Töne zu hören. Gewiss hatte Trainer Didier Deschamps eine junge und starke Sélection aufgebaut, und Frankreich ist zudem selbst in aufstrebender Form: Die schweren Terroranschläge von 2015 liegen schon Jahre zurück; wirtschaftlich geht es bergauf, und Jungpräsident Emmanuel Macron verströmt ganz unfranzösischen Optimismus.

Erst nach und nach haben sich die Franzosen in Massen für ihre Bleus begeistert. Doch jetzt: Nationalfeiertag und WM-Finale an einem Wochenende – besser geht es kaum.

Egal: Seit Dienstagabend wirken die streitbaren Gallier wieder einmal vereint. Die üblichen Trennlinien durch die Gesellschaft haben sich dank dem Fußballwunder der Bleus – bis auf weiteres – aufgelöst. Alle schwärmen für Trainer Deschamps, der zuvor in den Banlieue-Vierteln arg kritisiert worden war, weil er den Real-Madrid-Star Karim Benzema nicht in die Sélection berief.

Nach dem Belgien-Match versöhnte sich Dechamps auch mit Thierry Henry, der 1998 in der französischen WM-Elf gespielt hat und heute ausgerechnet Belgien mittrainiert. Die großen Pariser Medien hatten den von den Antillen stammenden Banlieue-Helden deswegen des "Landesverrats" bezichtigt. Dabei spendete der Multimillionär sein belgisches Salär von 8.000 Euro gemeinnützigen Zwecken; und vor allem hat er erklärt, er arbeite nur deshalb in Belgien (und zuvor Großbritannien), weil er aus Frankreich nie Jobangebote erhalte. Sein Vater erklärte dies damit, dass der Filius in Frankreich eben als dunkelhäutiger "Boloko" (Nichtsnutz) gelte.

Das war aber der einzige unschöne Ton, und er wurde noch auf dem Spielfeld durch die herzliche Umarmung Deschamps' und Henrys ausgemerzt. Anders als beim französischen WM-Sieg 1998: Damals hatte der rechtsextreme Front National noch die Blauen für zu schwarz befunden. Jetzt hält sich Marine Le Pen zurück, auch wenn wohl nicht aus Einsicht, sondern weil sie um politische Salonfähigkeit bemüht ist.

Dabei hatten die Franzosen ihre Nationalelf keineswegs von Beginn weg ins Herz geschlossen. Mit einer gewissen Distanz verfolgten sie zuerst längere Zeit, was ihre Mannen auf dem Spielfeld zu bieten hatten. Die Mehrheit der 65 Millionen Franzosen schloss erst nach und nach Bekanntschaft mit Spielerstars, die als Fußballlegionäre in ausländischen Meisterschaften kicken: etwa Kylian Mbappé, der einen Vater aus Kamerun und eine Mutter aus Algerien hat; N'Golo Kanté, "der Mann mit den drei Lungen", in Paris aufgewachsen, aber in England spielend. Oder Samuel Umtiti, der zweijährig aus Kamerun nach Lyon gekommen war und heute in Barcelona verteidigt.

Sein matchentscheidendes Tor gegen Belgien änderte alles: Hundertausende meist jugendliche Landsleute strömten in der Nacht auf Mittwoch in die Straßen, in Paris auf die Champs-Élysées. Der massive Auflauf war nicht nur ein Ausdruck sportlicher Leidenschaft, ist doch Frankreich keine eigentliche Fußballnation. Es war eher die gemeinschaftliche und gutfranzösische Festfreude: Alle fühlten sich frei, gleich und brüderlich.

Ein Land wird zu Marianne

Beeindruckend zu sehen, wie dieses Volk ausgefuchster Individualisten in Momenten der nationalen Eintracht zu einer einzigen Masse verschmilzt, als wäre sie eine einzige Person. Frankreich sei wirklich eine Person, hatte schon der berühmte Historiker Jules Michelet befunden. So analysierte er die kollektive Vorliebe für die Monarchie, dann für die Revolution und bald wieder für Kaiser Napoleon. Marianne, die Landesfigur Frankreichs, ist oft bäuerlich reserviert, aber auch impulsiv und leidenschaftlich.

Der Zufall – doch gibt es Zufälle?, fragt Marianne – will es, dass am Samstag Nationalfeiertag ist. Der Kern des Quatorze Juillet ist, von Tanzbällen in den Feuerwehrlokalen und abendlichen Feuerwerken eingerahmt, die Truppenparade auf den Champs-Élysées. Ein waffenklirrendes Muskelprotzen der Armee für unbelehrbare Militärköpfe? Nicht für die Franzosen. Am 14. Juli pilgern Familien in Shorts, die Kinder auf den Schultern, zu Zehntausenden an die Avenue zwischen Triumphbogen und Concorde-Obelisk, um "ihren" Elitesoldaten, Offizierinnen und Fremdenlegionären zu lauter Blasmusik zu applaudieren.