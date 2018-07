Nach Kommentar zur Flüchtlingsrettung: "Die Zeit" bedauert "falschen Eindruck"

Ein Pro und Kontra zur Frage, ob "private Seenotrettung" legitim war, löste eine Welle von Kritik aus. Die Chefredaktion reagiert mit einer Stellungnahme

In ihrer aktuellen Ausgabe ließ die deutsche Wochenzeitung "Die Zeit" ihre Autoren Pro und Contra zum Thema Seenotrettung durch "private Helfer" verfassen. Als Aufmacher der Seite ist ein Foto von Flüchtlingen in Rettungswesten zu sehen und die Frage "Soll man es lassen?"

Nach starker Kritik auf Sozialen Medien und wohl auch direkt in Form von Leserbeschwerden an die Chefredaktion, bedauert die Redaktion im hauseigenen Blog, dass sich Leser "in ihrem ethischen Empfinden verletzt" gefühlt haben. Die Mitglieder der Chefredaktion Sabine Rückert und Bernd Ulrich, räumen ein, dass die "Soll man es lassen?" suggeriert man wolle Seenotrettung generell in Frage stelle. Zu der Kritik, dass ein Kontra zum Thema private Seenotrettung als nicht "diskussionswürdig" erachtet wird, sagt die Zeit: "Dazu allerdings stehen wir – weil diese Debatte eine in Europa und auch in Deutschland sehr relevante Streitfrage ist".

Auf Twitter räumte Bernt Ulrich ein, dass die Überschrift sein eigener Fehler war.

Kritiker, die vor allem auf Twitter sehr laut, nannte Bernt Ulrich, weniger versöhnlich "flüchtlingsfreundliche Gemeinde".

Den Höhepunkt der hitzigen Debatte lieferte "Titanic"-Autore Tim Wolff, der mit einem Satire-Tweet zum Thema provozierte: "Zeit-Mitarbeiter auf offener Straße erschießen?" lautet seien "Umfrage".

(red., 13.7.2018)