St. Pölten holt griechischen Offensivmann

Taxiarchis Fountas hat Salzburg-Vergangenheit, spielte zuletzt in 3. deutschen Liga

St. Pölten – Der SKN St. Pölten hat am Freitag die Verpflichtung von Taxiarchis Fountas bekanntgegeben. Der 22-jährige Grieche spielte in der vergangenen Saison für die SG Sonnenhof Großaspach in der 3. deutschen Liga, kennt aber auch den heimischen Fußball schon.

Der Flügelspieler war im September 2013 von AEK Athen zu RB Salzburg gewechselt, kam bis zu seinem Abgang 2015 aber nur auf wenige Einsätze bei den Bullen. (APA, 13.7. 2018)