Vorverkauf für Auftritt in der Wiener Stadthalle startet am 20. Juli

Wien – Paul McCartney kommt im Rahmen seiner "Freshen Up"-Tour nach Wien: Der Ex-Beatle tritt am 5. Dezember in der Wiener Stadthalle auf. Der Vorverkauf für das einzige Österreich-Konzert beginnt laut Ö-Ticket am 20. Juli um 9 Uhr.

the late late show with james corden Unterwegs in Liverpool: Paul McCartney und James Corden.

McCartney neues Studioalbum mit dem Titel "Egypt Station" erscheint am 9. September. Zuletzt gastierte der 76-Jährige vor fünf Jahren in Wien, damals im Ernst-Happel-Stadion. (red, 13.7.2018)