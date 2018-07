Erster Wiener Bezirk prüft Zufahrtsbeschränkung, darunter auch Citymaut

Bezirksvorsteher Markus Figl wünscht sich ein Gesamtkonzept zur Verkehrsplanung in der Inneren Stadt. Eine Citymaut schließt er nicht aus

Wien – Mit dem Auto in die Wiener City zu kommen könnte in Zukunft komplizierter werden. Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) will Experten und Bewohner befragen, ob und in welcher Art sie sich mögliche Zufahrtsregelungen vorstellen können. Dem Prozess wolle Figl nicht vorgreifen: "Ich schließe nichts aus", erklärte er am Freitag bei einem Gespräch mit Journalisten: "Ich denke aber, wir kommen Zufahrtsbeschränkungen in der Inneren Stadt einen Schritt näher."

Die möglichen Beschränkungen argumentiert Figl auch mit der von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) angekündigten zeitweisen Öffnung der Anrainerparkplätze für Wirtschaftstreibende. So hatte Vassilakou angekündigt, jene 20 Prozent der Parkplätze, die aktuell exklusiv für Anrainer reserviert sind, werktags zwischen 8 und 16 Uhr für Handwerksbetriebe und Sozialdienste zu öffnen. Die Innere Stadt reagierte mit einer Bürgerbefragung, in der sich rund 92 Prozent gegen die Änderung aussprachen.

Beteiligungsprozess und Experten

Wie genau die Zufahrtsregelungen aussehen, solle ein Beteiligungsprozess zeigen. Dabei stünden für Figl sowohl eine Citymaut als auch bauliche Änderungen wie Schranken und Ähnliches zur Debatte. "Es braucht eine maßgeschneiderte Lösung für den ersten Bezirk", betonte der Vorsteher: "Alles ist eine Option. Aus meiner Sicht darf es keine Denkverbote geben." Ob nur der Teil innerhalb der Ringstraße von einer möglichen Beschränkung betroffen ist oder auch der darüber hinausgehende Bereich bis zur sogenannten Zweierlinie soll ebenfalls geprüft werden.

Figl habe die Verkehrskommission des Bezirks bereits beauftragt, ein Verkehrskonzept für die Innere Stadt zu entwickeln. "Die Themen Verkehr und Parken sind im Bezirk sehr emotional", sagt Figl. So würden "sehr viele Wünsche und Ansprüche" in Bezug auf öffentlichen Flächen vorherrschen. Es könne daher nur eine "gemeinsame Lösung" aller Beteiligten geben, die einen "Ausgleich" dieser Interessen schaffe. Bis wann ein Konzept vorliegen soll lies der Bezirksvorsteher offen. Jedenfalls solle es lieber "ein zwei Monate länger" dauern, dafür genauer gemacht werden.

"Wir haben einen extrem hohen Nutzungsdruck in der Innenstadt", betonte Figel. Rund 17.000 Bewohner zählt der Erste, während 250.000 Menschen sich täglich in dem Bezirk aufhalten.

Gefahren der Begegnungszone

Auch die Ausschreibung der Rotenturmstraße zur Begegnungszone verärgert den Bezirk weiter. Figl fühlt sich von Vassilakou übergangen, diese würde "sehr abgehoben" agieren. Auch für die Umgestaltung wünscht sich der Bezirk die Einbeziehung der Bürger. "Es ist klar, dass dort etwas gemacht werden muss", sagte Figl, aber nicht von oben herab: "Das ist ein grundfalscher Zugang zur Politik." Eine mögliche Begegnungszone berge auch die "große Gefahr" zu vieler Schanigärten. Diese seien "nett, aber mit Maß und Ziel. Die Straße darf nicht zur reinen Eventzone verkommen", sagte Figl, der in der Inneren Stadt kein reines "Habsburg-Disneyland" wolle.

Verkehrsstadträtin Vassilakou gratulierte in einem Statement an den STANDARD Figl "zu diesem Schritt" sie freue sich, "dass wir beide keine Zeit damit verlieren wollen, uns gegenseitig auszurichten, was alles nicht geht, sondern gemeinsam am 'big picture' – nämlich einem großen Verkehrskonzept für die Innere Stadt arbeiten." (Oona Kroisleitner, 13.7.2018)