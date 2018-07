BBC-Gehälter: Frauen weiterhin nicht unter Topverdienern

Die Liste der Bestverdiener führt der Sport-Kommentator Lineker mit rund zwei Millionen Euro Jahresgehalt an. Unter den ersten zwölf sind keine Frauen gelistet

Im vergangenen Sommer veröffentlichte die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in Großbritannien zum ersten Mal die Liste der Bestverdiener. Das höchste Gehalt bezog demnach der TV-Moderator Chris Evans: Er bekam im Jahr 2016 ein Gehalt von umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro. Heuer ist Evens auf den zweiten Platz gelistet und der Fußballexperte Gary Lineker, letztes Jahr an der zweiten Stelle, führt nun die Liste mit rund zwei Millionen Jahressalär an.

Für Kritik sorgte 2017 der Umstand, dass zwei Drittel derjenigen, die bei der BBC am meisten verdienen, Männer sind. Die am besten verdienende Frau bei der BBC ist heuer (und 2017) die Moderatorin Claudia Winkleman mit rund 430.000 Tausend Euro im Jahr. Damit ist sie an der dreizehnten Stelle unter den Top-Verdienern.

Anfang 2018 kündigten mehrere BBC-Moderatoren an freiwillig Gehaltskürzungen in Kauf nehmen zu wollen. Sie wollen damit auf ein Ende der ungleichen Bezahlung von Kolleginnen hinwirken. (red., 13.07, 2018)