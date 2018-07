Porgy & Bess: Treffen der Großwesire

Am Montag gastieren Sly & Robbie mit dem Jazztrompeter Nils Petter Molvær im besten Wiener Jazzclub

Sie gehören zu den besten Rhythmusgruppen der Welt. Wenn Sly Dunbar und Robbie Shakespeare zusammenkommen, wippen in kürzester Zeit die Köpfe, die Beine rasten aus. Die beiden kommen aus dem Reggae, das schulden sie ihrer jamaikanischen Herkunft. Dort haben sie in den 1970ern den Rhythmus revolutioniert, früh mit Computern gespielt und gezaubert.

Damit haben sie die Musik der Grace Jones wesentlich geprägt und die Mischung aus kühler New Wave und heißem Disco in Balance gehalten. Daneben haben sie mit Gott und der Welt gespielt. Von den Stones, Santana und Dylan ab oder aufwärts. Je nach Sichtweise. Auf über 800 Veröffentlichungen finden sich die Namen, die längst schon eine Marke geworden sind: Sly & Robbie.

Kommenden Montag spielen sie im größten und besten Wiener Jazzclub, dem Porgy & Bess. Sie treffen dort auf den norwegischen Jazztrompeter Nils Petter Molvær.

Der hat schon vor rund 20 Jahren mit damals angesagten Spielarten wie Downtempo und Drum and Bass experimentiert. Fächer, die Sly & Robbie gewissermaßen im Genom tragen. Sie selbst haben damals mit dem schottischen Produzenten Howie B das Album "Drum & Bass Strip To The Bone By Howie B" veröffentlicht – ein kühles Highlight im Jahr 1998, das manch bleichen Bedroomproduzenten die Geschichte vom Bartl und dem Most überdeutlich vorführte.

In der Paarung mit Nils Petter Molvær verschmelzen die treibenden Drumpatterns des Lowell Fillmore Dunbar mit Molværs Trompete, während Shakespeares Bass dem Ganzen ein wummerndes Bett richtet.

Die Resultate erblühen in der Schnittmenge eines niederschwellig-progressiven Jazz und der Clubmusik. Gefällig, aber das ist ja nicht schlecht. Außerdem ist jeder Anlass, den mittlerweile 66-jährigen Dunbar und den 64-jährigen Shakespeare live zu erleben, ein guter Anlass. (Karl Fluch, 13.7.2018)