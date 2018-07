Juncker erklärt Wanken bei Nato-Gipfel mit Rückenschmerzen

Gesundheitsprobleme wegen Autounfalls in Jahr 1989 – Juncker: "Glauben Sie mir, ich wäre lieber betrunken"

Brüssel – Ein Video, das Jean-Claude Juncker beim Galaempfang des Nato-Gipfels Mittwochabend in Brüssel mit schweren Gehproblemen zeigt, sorgt in den sozialen Medien für wilde Gerüchte über den Gesundheitszustand des EU-Kommissionspräsidenten. Ein Ausschnitt daraus zeigt, wie er beim Familienfoto mit den anderen Staats- und Regierungschef im Parc du Cinquantenaire zunächst Schwierigkeiten hat, auf das Podium zu steigen.

Einige seiner Kollegen helfen ihm dann hinauf. Juncker wird dann unter anderem vom ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und vom niederländischen Premier Mark Rutte gestützt. Beim gemeinsamen Spaziergang zum Abendessen strauchelt der Kommissionschef beim Gehen. Die Bilder haben – wie schon im EU-Wahlkampf 2014 vonseiten der EU-Skeptiker – Vermutungen angefeuert, Juncker sei betrunken gewesen, nicht ganz Herr seiner Sinne.

associated press Ein Video, das zeigt, wie Kommissionschef Jean-Claude Juncker gestützt wird, sorgt für wilde Spekulationen und hämische Kommentare.

Der Kommissionspräsident wird diesen Interpretationen am Freitag in einer Erklärung entgegentreten. Wie DER STANDARD erfuhr, hatte Juncker "am Mittwoch eine sehr schmerzhafte Ischiasattacke, die erhebliche Schmerzen und Probleme beim Gehen bereitet hat". Er habe "vor Schmerzen kaum gehen und stehen können", wollte aber an dem "Familienfoto" mit den Nato-Regierungschefs teilnehmen. Was in dem viral verbreiteten Video nicht zu sehen ist, ist, dass Juncker an diesem Abend im Rollstuhl gefahren wurde.

Tags darauf, am zweiten Tag des Nato-Gipfels im Brüsseler Hauptquartier, hat der Präsident normal teilnehmen können.

Folgen von schwerem Autounfall

Probleme Junckers mit seinem linken Bein und Bewegungsprobleme sind an sich keine Neuigkeit. Sie sind Folgewirkungen eines schweren Autounfalls im Oktober 1989. Er war damals Finanzminister in Luxemburg und war wochenlang im Koma gelegen, hatte mit schwersten Verletzungen knapp überlebt. "Die haben damals geglaubt, dass ich sterbe", erzählte der Kommissionspräsident dem STANDARD. Sein damaliger Premierminister Jacques Santer sei an seinem Krankenbett gesessen und habe ihm die Hand gehalten.

Einen ähnlichen Vorfall wie beim Nato-Treffen hatte es bei einem Irland-Besuch vor kurzem gegeben. Juncker konnte bei einer Podiumsdiskussion nicht eine große Stufe hochsteigen. Auch dort wurde gemutmaßt, dass er betrunken gewesen sei. Juncker beantwortete Reporterfragen nach seinen Schmerzen damals mit dem ihm eigenen Galgenhumor: "Glauben Sie mir, ich wäre lieber betrunken." (Thomas Mayer aus Brüssel, 13.7.2018)