Alexa bitte melde dich – Jobsuche der Zukunft

Sowohl die Suche nach geeigneten Jobs als auch die Bewerbungsprozesse selbst haben sich in den letzten Jahren grundlegend geändert – und das in einem beeindruckenden Tempo. Immer mehr Bewerber nutzen Suchmaschinen, Jobportale und Onlineportale von Stellenvermittlern sowie Social Media-Plattformen.

Personalverantwortliche setzen zunehmend mehr Datenanalysetools ein, um ihre Talentsuche noch stärker zu differenzieren. Auf diese Weise können sie die passendsten aktiven und passiven Bewerber ausloten. Für Kandidaten gilt, dass sie ihr Social Media-Profil stets auf dem neuesten Stand halten, und so die Chance erhöhen, dass ein Personalverantwortlicher Kontakt zu ihnen aufnimmt.

Ein perfekter Onlineauftritt wird immer wichtiger

Dabei reicht es nicht, das Onlineprofil lediglich um die Schlüsselwörter zu ergänzen, auf die in Stellenbeschreibungen und Jobangeboten Bezug genommen wird. Vielmehr müssen Tools wie XING und LinkedIn richtig eingesetzt werden, um sich ein Netzwerk aufzubauen, sowie fachliche Qualifikationen im besten Licht zu präsentieren.

Die Newsfeeds auf LinkedIn bieten beispielsweise wichtige aktuelle, fachspezifische und erstklassige Inhalte. Ein guter Anfang zum Aufbau eines Netzwerks wäre, den jeweiligen Influencern auf LinkedIn zu folgen, die solche Inhalte veröffentlichen. Noch besser ist es, diese Inhalte dann zu kommentieren, liken oder teilen. Ein aktives Social Media-Verhalten, das fachliche Qualifikationen und Interessen widerspiegelt, bietet einen guten Ausgangspunkt mit Personalverantwortlichen in Kontakt zu treten.

Smarte Analysen

Die zielgerichtete und plattformübergreifende Schaltung von Anzeigen ist ein Zeichen dafür, dass die Datenanalytik zunehmend ausgefeilter wird. Sieht sich etwa ein Bewerber auf seinem iPad ein Youtube-Video an, kann es sein, dass eine Jobanzeige eingeblendet wird, die schon am Tag zuvor am Smartphone sichtbar war. Wenig Wunder also, wenn ein Bewerber nach langer Suche in Stellenportalen durch neue digitale Mechanismen direkt von einem Personalverantwortlichen mit einem passenden Stellenangebot angesprochen wird.

Neue Technologien untermauern Kompetenzen

Bewerber verwenden zunehmend neue Technologien, um ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bestmöglich in Szene zu setzen. Mit Augmented Reality lassen sich Bewerbungen lebendig gestalten, virtuelle Rundgänge durch das eigene Portfolio bieten einen umfassenden Eindruck über die eigenen Kompetenzen. Auch Werbeanzeigen in Sprachaktivierungstools wie Amazon Alexa oder Google Home werden in Zukunft immer wichtiger. Diese Technologie hält zunehmend Einzug in unseren Alltag. Somit ist es nur eine Frage der Zeit, wann sich Sprachaktivierungstools in unserem Berufsleben durchsetzen werden. In nicht allzu ferner Zukunft kann es möglich sein, dass man sich auch damit auf eine Stelle bewirbt.

Persönliche Beziehungen weiterhin von größter Bedeutung

Ungeachtet des technologischen Fortschritts bleiben zwischenmenschliche Interaktionen nach wie vor wichtig. Auch wenn Datenanalysetools und KI-Technologien zum Einsatz kommen, um Bewerber ausfindig zu machen und Kompetenzen abzufragen, besteht die wichtigste Fähigkeit des Personalverantwortlichen nach wie vor darin, eine persönliche Beziehung zum Bewerber aufzubauen. "Face to face" kann er sich einen noch besseren Eindruck von den persönlichen sowie beruflichen Fähigkeiten verschaffen – und richtig einschätzen, für welche Position der Bewerber tatsächlich am besten geeignet ist.