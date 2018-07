R nineT Custom: Obenauf statt oben ohne

Dirk Mangartz schaut in die Werkstätten, in denen BMW selbst R-nineT-Umbauten in Auftrag gegeben hat

Spätestens seitdem das Trio infernale Dennis Hopper, Peter Fonda und Jack Nicholson in Easy Rider quer durch Amerika auf dem Stahlross ins Nirvana raste, haftet an Motorrädern das Odeur der großen Freiheit. Ganze Generationen bezogen ihr Ego auf die Revoluzzer und Individualisten, auf die Leinwandhelden der 68er. Smells like teen spirit. Smells like love and peace and happiness.

BMWs R-nineT-Umbauten

Dem Nimbus der puren Individualität Rechnung tragend startete BMW zur Markteinführung der R nineT im Jahr 2013 das Projekt Soul Fuel. Erste ausgewählte Customizer erhielten im Zuge einer entstehenden Kooperation eine R nineT, die sie nach eigenen Vorstellungen umbauen und entsprechend individualisieren konnten. Bis heute entstanden unter dem Label Soul Fuel 17 faszinierende Umbauten. Fortsetzung folgt.

Dirk Mangartz gewährt in seinem Buch einen Blick in die Werkstätten der innovativsten Individualisierer. Fast kann man das Schweißgerät riechen und hören. Fotograf Michael Lichter dokumentierte die Entstehungsprozesse der Interpretationen von Custom Bikes hautnah.

Beim Film wäre das ein Remake, in der Musik eine Coverversion. Ähnlich, dennoch anders. Close up and personal. Born to be wild ... (Gregor Auenhammer, 20.7.2018)