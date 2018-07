US-Prognose: Die erfolgreichsten Spiele und Konsolen 2018

Switch oder PS4? NPD Group gibt Erwartungen für US-Markt bekannt

Geht man nach den Prognosen des US-Marktforschers NPD Group, wird die Nintendo Switch ein fulminantes Herbstquartal haben und die am besten verkaufte Konsole des Jahres werden. Zwar muss Nintendo dafür erst einmal den Dauerbestseller Playstation 4 einholen, doch Analyst Mat Piscatella zeigt sich zuversichtlich, dass die kommenden Games Pokemon: Let’s Go und Super Smash Bros. Ultimate der Konsole den nötigen Wind in die Segel blasen wird. Zumindest am größten Konsolenmarkt USA.

Western vor Shooter

Das Rennen um den Chartthron werde heuer ebenfalls spannend. Piscatella Zufolge werde sich bei den Handelsverkäufen Rockstars lange erwartetes Westernabenteuer Red Dead Redemption 2 knapp vor Call of Duty: Black Ops 4 durchsetzen. Platz drei bis fünf gingen an Battlefield 5, NBA 2K19 und Far Cry 5 – gefolgt von Madden NFL 19, Fallout 76, God of War, Monster Hunter World und Marvel’s Spider-Man.

In Übersee sieht es anders aus

Auf den Weltmarkt und Europa wird sich die Prognose gewiss nicht eins zu eins umwälzen lassen. Vor allem bei den Sportspielen gibt es hier mit Fifa andere Präferenzen. Europa gilt zudem in Fester Hand von Konsolenhersteller Sony. Japan ist verrückt nach der Switch. (red, 13.7.2018)