Explosion in der Nähe des Flughafens Kairo

Treibstofflager fing Feuer – Flugbetrieb nicht beeinträchtigt – Brand unter Kontrolle

Kairo – Eine starke Explosion hat am späten Donnerstagabend die Umgebung des Flughafens Kairo erschüttert. Fotos und Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, zeigten eine große Rauchwolke über der Stadt und Flammen. Laut Angaben eines Armeesprechers ereignete sich die Detonation in einer Chemiefabrik, Ursache sollen die derzeit herrschenden Temperaturen gewesen sein.

Der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt. Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der in weiten Teilen der ägyptischen Hauptstadt zu hören war. Das Luftfahrtministerium teilte mit, die Detonation habe sich an einem Treibstofflager außerhalb des Flughafengeländes ereignet.

Das Staatsfernsehen berichtete, in dem Tanklager sei Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Zivilverteidigung hätten es aber unter Kontrolle gebracht. (APA, dpa, 12.7.2018)