TV-Tipps für Freitag, 13. Juli

Re: Slow Food oder Show Food, Ich bin Steve McQueen, Julia's Eyes Aspekte mit Wie Demokratien sterben – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Slow Food oder Show Food Die Fico Eataly World bündelt das gesamte kulinarische Angebot Italiens unter einem Dach. Bolognas neue Feinkostwelt zieht jährlich über sechs Millionen Besucher an, die zwischen Prosciutto und Pasta eine kulinarische Reise durch ganz Italien erleben. Bis 20.15, Arte

20.15 ACTIONTHRILLER

Die Entführung der U-Bahn Perlam 123 (The Taking of Pelham 123, USA/GB 2009, Tony Scott) Mitten in der Rushhour kapern der schwerbewaffnete Ryder (John Travolta) und seine Bande einen New Yorker U-Bahn-Zug und fordern zehn Millionen Dollar Lösegeld von der Stadt – eine Stunde Zeit. Sollte die Frist überschritten werden, wird für jede Minute Verzögerung ein Passagier getötet. Spannender Actionthriller mit Travolta. Bis 22.20, RTL 2

grin

21.15 DOKUMENTATION

Die Honigmacher: Kein Leben ohne Bienen Bienenforscher und Imker Stefan Mandl hat sein Leben den Bienen verschrieben. Er weiß, dass die kleinen Insekten für unser Überleben entscheidend sind: Denn sie produzieren nicht nur Honig, sondern bestäuben auch fast 80 Prozent unserer Nutzpflanzen. Bis 22.15, Servus TV

21.45 PORTRÄTFILM

Ich bin Steve McQueen "I live for myself and I answer to nobody"- das war die Maxime von Steve McQueen, der vom kleinkriminellen Jugendlichen zu einem der bestbezahlten Superstars Hollywoods aufstieg. Er galt als "King of Cool" des amerikanischen Kinos der 60er und 70er. Mit noch nie gezeigten Interviews, seltenen Archivaufnahmen und Auszügen aus seinen bekanntesten Filmen. Bis 23.15, Arte

© network films

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Kap der Stürme – Land der Hoffnung (2/3) Der zweite Teil der Dokumentationsreihe erzählt von den Kriegen um Land und Macht in Südafrika. Gold- und Diamantenfunde bringen blutige Konflikte, Briten und Buren teilen das Land unter sich auf, und die schwarze Bevölkerung bleibt rechtlos. Bis 23.20, ORF 2

foto: orf

22.50 MYSTERYTHRILLER

Julia's Eyes (Los ojos de Julia, E 2010, Guillem Morales) Nach dem mysteriösen Suizid ihrer blinden Zwillingsschwester beginnt Julia (Belén Rueda) eigene Nachforschungen anzustellen. Dabei gerät sie in tödliche Gefahr. Atmosphärischer Mysterythriller, der mit glaubwürdigen Figuren und einer spannenden Story besticht. Bis 0.45, 3sat

studiocanal home entertainment

22.55 KULTURMAGAZIN

Aspekte Demokratien sterben heute nicht mehr an einem Militärputsch oder im Bombenhagel, sie gehen an den Wahlurnen zugrunde. Ein Gespräch mit Demokratieforscherin Ulrike Guérot. Außerdem: Retro-Soul-Sänger Leon Bridges mit Beyond auf der Bühne und Hanns Eislers kraftvolle frühe Lieder auf CD. Bis 23.40, ZDF