Wie Werbung zum Essen verführt

Forscher konnten zeigen, dass Kinder durch Werbespots für hochkalorische Speisen mehr essen

Kinder lassen sich leicht beeinflussen, auch in Ernährungsfragen. Wie sich Werbung auf das Essverhalten auswirkt, haben nun Forscher der Universitäten Sydney, Liverpool und Wollongong in einem Experiment erforscht. Dazu wurden 160 Kinder eines Feriencamps zufällig in vier Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe sah täglich einen zehnminütigen Film mit Werbeunterbrechungen für hochkalorische Speisen wie Frühstücksflocken, ein Burger-Menü oder Schokoladencreme. Gruppe 2 spielte zusätzlich noch ein kurzes Computerspiel mit ähnlicher Werbung. In den beiden anderen Gruppen war das Studiendesign gleich, nur wurden hier keine Werbungen für Essen, sondern für andere Produkte gezeigt.

Danach ermittelten die Wissenschafter, wie viel die Kinder zum Frühstück, mittags und in einer Snackpause direkt nach dem Film bzw. dem Computerspiel aßen. Das Ergebnis: Kinder, die in TV und Computerspiel die Essens-Spots sahen, nahmen täglich durchschnittlich 46 Kilokalorien mehr zu sich als die Kinder der beiden Kontrollgruppen. Besonders ausgeprägt war der Effekt bei bereits übergewichtigen Kindern – sie aßen im Schnitt 95 Kilokalorien mehr. Obwohl die beworbenen Produkte nicht zum Verzehr angeboten wurden, verführte sie die Werbung offenbar generell dazu, mehr zu essen, interpretieren die Forscher das Ergebnis.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine US-Studie mit 60 Vorschulkindern. Allerdings wurden einer Gruppe der beworbene Snack tatsächlich angeboten. In diesem Fall nahmen jene Kinder, die den Werbespot für den Snack gesehen hatten, im Mittel 31 Prozent mehr Kilokalorien zu sich als die Kinder in der Kontrollgruppe. (red, 13.7.2018)