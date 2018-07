ImPulsTanz ist wieder in der Stadt!

Mit geisterhaften Tänzen, Hip-Hop aus Frankreich, einer Tanzklinik, einer Performance am Heldenplatz, Tänzen der Finsternis, jeder Menge Musik und einem Hauch von Nichts.

Wer die fulminante ImPulsTanz-Eröffnung verpasst hat, hat am 16. Juli noch einmal die Gelegenheit, Dave St. Pierres berührendes Solo Néant – Void zu sehen. Ebenfalls noch ein letztes Mal in Wien zu erleben ist der ghostdance von Ja, Panik-Sänger Andreas Spechtl und Dramatiker Thomas Köck. Es ist die erste einer Reihe von Vorstellungen, die im Dialog mit der mumok-Ausstellung Doppelleben. Bildende Künstler_innen machen Musik stehen. Hierfür wurden Künstlerinnen und Künstler geladen, in deren Schaffen Musik eine bedeutende Rolle spielt.

Néant – Void, 16. Juli, 22:15 Uhr, Odeon

ghostdance, 16. Juli, 19:00 Uhr, mumok

Pierre Rigals Weg in die Tanzszene ging nicht über die Musik, sondern über Hürdenlauf, ein Wirtschafts- und Mathematikstudium und schließlich Film. Auf der Bühne fordern seine Hip-Hopper STANDARDS, von denen wir dachten, dass sie in Europa selbstverständlich wären: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.

STANDARDS, 17. Juli, 21:00 Uhr, 19. Juli, 23:00 Uhr

Und auch für Choy Ka Fai war der Weg in die Tanzwelt kein direkter. Er hatte bereits als Medienkünstler einen Namen, als er begann Performances zu entwickeln – und das ist in seinen visuell fein ausgearbeiteten Vorstellungen auch nach wie vor spürbar. Wenn er mit dem in den Achtziger-Jahren verstorbenen Erfinder des Butoh-Tanzes, Tatsumi Hijikata, in Kontakt tritt zum Beispiel. Oder wenn er als Doktor Choy bei künstlerischen Blockaden zur Therapiesitzung lädt. So überrascht es auch nicht, dass er eine Ausstellung mit ins Theater bringt, gewidment dem "Tanz der Finsternis".

Dance Clinic, 19. + 21. Juli, 21:00 Uhr, Odeon

UnBearable Darkness, 20. + 22. Juli, 21:00 Uhr, Odeon

The Wind that Cuts the Body ab 20. Juli–12. August, jeweils vor und nach den Vorstellungen im Odeon. Eintritt frei

Mit Shamel Pitts, Karin Pauer und Ofelia Jarl Ortega sind diese Woche drei Arbeiten aus der [8:tension] Young Choreographers’ Series zu sehen, die Tanz auf unterschiedlichste Weisen betrachten und auf die Bühne bringen. Pitts geht Fragen von Freundschaft, Identität und Liebe nach. Pauer begibt sich auf die Spurensuche durch 500.000 Jahre Bewegung. Und Ortega bewegt sich an der Schnittstelle von Konzert und Tanz-Performance. Alle drei zählen zu den acht Nominierten für den ImPulsTanz – Young Choreographers’ Award, der am 11. August feierlich vergeben wird.

Ofelia Jarl Ortega, B.B. Museumversion, 18. Juli, 19:00 Uhr, mumok + Theaterversion, 20. Juli, 22:30 Uhr, Kasino am Schwarzenbergplatz



Karin Pauer, five hundred thousand years of movement, 17. + 19. + 20. Juli, mumok



Shamel Pitts, BLACK VELVET – Architectures and Archetypes, 16. + 17. + 18. Juli, 21:00 Uhr, Schauspielhaus

Seit mittlerweile 5 Jahren arbeiten Valerie Oberleithner und Magdalena Chowaniec zusammen und zwar mit dem Ziel, die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Welt der performativen Künste zu untersuchen und in den Kontext von Gesellschaft und Politik zu stellen. In iChoreography – Conversations setzen sie sich mit der Klanginstallation The Voices der schottischen Turner-Preis- Trägerin Susan Philipsz auseinander, deren feine, schwebende Sounds sich auf das martialische Spektakel von Adolf Hitlers Heldenplatz-Rede von 1938 beziehen. Bei freiem Eintritt!

Ebenfalls gratis ist das ImPulsForum, ein Ort, an dem über das Gesehene diskutiert werden kann, zum Beispiel mit den drei oben genannten Protagonistinnen.

iChoreography – Conversations, 20. + 22. Juli, 18:00 Uhr, Heldenplatz

ImPulsTanzForum, 21. Juli, 18:00–20:00 Uhr, Volkstheater – Rote Bar

Simon Mayer hat sich schon lange in die Herzen Tanzinteressierter gejodelt. Seine beiden Produktionen SunBengSitting und Sons of Sissy sind jetzt zu Hause nachhörbar! Auf der Album-Release-Party gibt es natürlich Musik der Sons of Sissy, außerdem DJ slav & gentle und eine Musikvideo-Premiere von Jan Lischka und Johannes Gierlinger sowie Überraschungsgäste.

SunBengSitting & Sons of Sissy, 20. Juli, 23:00 Uhr, Volkstheater – Rote Bar