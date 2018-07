Mehrere Tote bei Busunglück im Norden Ägyptens

Bus stieß mit Lastwagen zusammen

Kairo – Bei einem Busunglück im Norden Ägyptens sind nach Angaben lokaler Medien mindestens acht Menschen getötet worden. 27 Menschen seien bei dem Unfall auf der Küstenstraße zwischen Alexandria und der Stadt Matru verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die staatliche Medienbehörde am Donnerstag auf seiner Internetseite.

Ersten Untersuchungen zufolge sei der Bus mit einem Lastwagen zusammengestoßen, der Salz geladen hatte. Lokale ägyptische Medien berichteten, dass einige der Opfer aus der ägyptischen Provinz Al-Minufia im Nildelta gekommen seien.

LkW umgestürzt

Auf durch die Medien verbreiteten Fotos ist zu sehen, wie ein Lkw umgestürzt ist. Die Front eines Reisebusses ist komplett aufgerissen, sämtliche Fenster sind zersplittert.

In Ägypten kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Allein im vergangenen Jahr starben rund 3.750 Menschen bei mehr als 11.000 Unfällen. Der Grund sind häufig überhöhte Geschwindigkeit, Rücksichtslosigkeit oder schlechte Straßenverhältnisse. Die ägyptische Regierung arbeitet nach eigenen Angaben an einem neuen Verkehrsgesetz mit höheren Strafen und will die Qualität der Straßen im Land verbessern. (APA, 12.7.2018)