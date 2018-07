Langjähriger Österreich-Legionär Brzeczek neuer Polen-Coach

Der 47-Jährige übernimmt nach der enttäuschenden WM das polnische Nationalteam

Der langjährige Bundesliga-Legionär Jerzy Brzeczek ist neuer Trainer der polnischen Fußball-Nationalmannschaft. Wie Polens Verband am Donnerstag in einem Statement bekannt gab, folgt der 47-Jährige auf Adam Nawalka, dessen Vertrag nach dem Aus nach der Gruppenphase der WM in Russland nicht mehr verlängert wurde.

Brzeczek ist ein ehemaliger Teamkapitän seiner Heimat. Zuletzt arbeitete er als Coach beim Erstligisten Wisla Plock. Offiziell vorgestellt wird Brzeczek am 23. Juli. In Österreich spielte der ehemalige Mittelfeldspieler beim FC Tirol/Wacker Innsbruck, LASK, Sturm Graz und dem FC Kärnten und verbuchte dabei über 300 mehr als Erstliga-Einsätze. (APA, 12.7.2018)