Was wissen Sie über das Leben und die Werke Otto Wagners?

Belle Époque, Fin de Siècle, Jugendstil. Otto Wagner prägte Wien wie kaum ein anderer. Aber was wissen Sie über die von ihm entworfenen Gebäude und sein Leben?

Am 13. Juli vor 177 Jahren wurde der österreichische Architekt und Stadtplaner Otto Koloman Wagner in Wien geboren. Vor 100 Jahren am 11. April starb er. Wie kaum ein anderer prägte er die Stadt Wien mit seinen Bauten und läutete damit die Moderne ein. Wandert man heute durch Wien, kann man überall noch seine Handschrift erkennen. U-Bahn-Stationen – ehemals die Wiener Stadtbahn –, die teilweise noch zur Gänze erhalten sind, und Jugendstilbauten wie die Postsparkasse spiegeln das Fin de Siècle heute noch im Stadtbild wider.

Was wissen Sie über Otto Wagner? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Was mögen Sie an den Bauten Otto Wagners? (aan, haju, 13.7.2018)