Thailändische Höhle soll Touristenattraktion werden

Ein Museum soll an den spektakulären Einsatz erinnern und Kleidung und Ausrüstung der Retter zeigen

Chiang Rai / Bangkok – Thailand will den Ort der spektakulären Höhlenrettung zur Touristenattraktion machen. Die Kommandozentrale der Rettungsteams an der Höhle werde "ein weiteres Highlight in Thailand werden", sagte Einsatzleiter Narongsak Osottanakorn am Donnerstag. Geplant sei die Einrichtung eines Museums, das die Kleidung und die Ausrüstung der Retter zeige.

Das Museum dürfte den Heldenkult fördern, der in Thailand um die Retter des Jugendfußballteams entsteht, das zweieinhalb Wochen in der Höhle eingeschlossen war. Die "Bangkok Post" veröffentlichte am Donnerstag Porträts der Rettungshelfer unter der Überschrift "Ihr seid Helden". Die Zeitung "The Nation" schrieb von einem "Triumph der weltweiten Zusammenarbeit". Zumindest zwei Filmproduzenten haben bereits Interesse an der Verfilmung der Rettungsaktion bekundet.

Abtransport wird vorbereitet

Am Donnerstag waren noch rund 50 Helfer an der Tham-Luang-Höhle im Einsatz, gab ein Sprecher der Nationalparkverwaltung bekannt. Sie bereiteten den Abtransport der Wasserpumpen und weiterer Geräte vor. Diese Arbeiten sollten noch bis mindestens Sonntag dauern. Wegen abermals gestiegener Wasserpegel durfte die Höhle am Donnerstag nicht betreten werden.

Die Kinder und ihr Trainer befanden sich unterdessen weiter auf der Quarantänestation eines Krankenhauses. Die zwölf Fußballer im Alter zwischen elf und 16 Jahren und ihr 25-jähriger Trainer waren am 23. Juni in der Tham-Luang-Höhle von rasch steigenden Wassermassen überrascht worden. Neun Tage später wurden sie gefunden, mit Lebensmitteln versorgt, medizinisch betreut und schließlich einer nach dem anderen ins Freie gebracht. (APA, 12.7.2018)