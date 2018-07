TV-Tipps für Donnerstag, 12. Juli

The Diary of a Teenage Girl (USA 2015, Marielle Heller) Im drogengeschwächten San Francisco der 1970er-Jahre erlebt Minnie (Bel Powley) ihren ersten Sex – mit 15 und mit Monroe (Alexander Skarsgård), dem Freund ihrer Mutter. Unkonventionelles Teendrama über die Konfusion einer heranwachsenden Frau und die Entdeckung der eigenen Sexualität. Bis 1.40, SRF 1

The Purge – Die Säuberung (USA/F 2013, James DeMonaco) USA im Jahr 2022: Es ist die Nacht der alljährlichen Säuberung, in der zwölf Stunden lang alle illegalen Aktivitäten straffrei bleiben – Mord eingeschlossen. Damit soll im gefängnisüberladenen Amerika die Kriminalität eingedämmt werden. James (Ethan Hawke) und seine Familie verbarrikadieren sich wie jedes Jahr in ihrer Villa und glauben, dort in Sicherheit zu sein ... Bis 23.45, 3sat

Am Schauplatz Gericht: Offene Rechnungen Beleuchtet werden vier Fälle, in denen offene Rechnungen im wörtlichen und übertragenen Sinn im Zentrum der Konflikte stehen. Gestaltet von Maria Zweckmayr und Ludwig Gantner. Bis 22.00, ORF 2

Mamma Mia! (USA/GB/D 2008, Phyllida Lloyd) Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan und Co singen und tanzen in der Verfilmung des gleichnamigen Erfolgsmusicals die Kultsongs von Abba. Bis 21.55, ORF 1

Radiotipps

9.00 PODCAST

Falterradio: Afrika und wir Über die afrikanischen Realitäten und Migrationsängste in Europa spricht Raimund Löw mit Politikwissenschafterin Marijam Diakite, Journalist Alexis Nshimyimana Neuberg (Radio Afrika), Sozialhistoriker Walter Sauer, Entwicklungsökonom Valentin Seidler, Migrationsexperte Rainer Münz (Europäische Kommission). falter.at/radio

15.00 MAGAZIN

Connected: Virtual Vacation – 80 Days Inspiriert an Jules Vernes Abenteuerroman In 80 Tagen um die Welt haben nun Schauspieler die Gelegenheit, diese abenteuerliche Reise zu wagen. Außerdem: ein Interview mit Jason Pierce, der erste Einblicke in sein neues Album And Nothing Hurt gewährt. Bis 19.00, FM4

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: Georg Knepler Der Musikwissenschafter, Autor und Klavierbegleiter von Karl Kraus im Gespräch mit Peter Huemer. Es geht um die Ästhetik und den Zusammenhang von Musik und Gesellschaft und um das Phänomen der Dummheit in der Musik. Bis 22.00, Ö1 (Hannah Weger, 12.7.2018)