Deutschland, Österreich und Italien nun für "Kooperation der Tätigen" in Asylpolitik

Seehofer, Kickl und Salvini preschen in der Migrationspolitik vor, doch EU-Kommissar Avramopoulos meint bloß: "Es gelten Werte und Prinzipien"

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat nichts dem Zufall überlassen. Sein großer Auftritt zu Beginn des Gipfeltreffens der europäischen Innenminister in Innsbruck ist perfekt durchinszeniert. Während seine Amtskollegen Horst Seehofer aus Deutschland (CSU) und Matteo Salvini aus Italien (Lega) am Mittwochabend nach ihrem ersten bilateralen Gespräch noch in einem Innenhof ein improvisiertes und etwas chaotisches Pressegespräch abhielten, hatte der Medientermin am Donnerstagmorgen Showcharakter.

Und dieser Auftritt machte klar: Österreich, Deutschland und Italien wollen den Takt angeben. Die drei Innenminister präsentierten sich in der Pose von siegreichen Verhandlern, da hatte das Ratstreffen noch gar nicht begonnen. Und das schien das Triumvirat nicht weiter zu interessieren.

Zusammenarbeit bei Außengrenzschutz

Das ließ sich auch an den Resultaten der Zusammenkunft festmachen, die bei der Pressekonferenz im Anschluss verkündet wurden. Zwar war von einem "Paradigmenwechsel in der Asylpolitik" die Rede, die beschlossenen Punkte klangen allerdings bereits vom Gipfel der Staats- und Regierungschefs vor zwei Wochen bekannt. Der Fokus, sagte Kickl, solle in Zukunft auf dem Schutz der Außengrenzen liegen und auf einer Stärkung der EU-Grenzschutzagentur Frontex, die nicht mehr als "Ersatz für nationale Verpflichtungen" dienen solle, sondern als geteilter Auftrag der EU-Mitglieder.

Zudem will man sich auf Maßnahmen in Herkunfts- und Transitländern konzentrieren; diesen will man Anreize bieten, aber auch – nicht näher definierte – Sanktionen in Aussicht stellen. Die vom Gipfel beschlossenen "Ausschiffungszentren" in Drittstaaten, in die auf dem Meer aufgegriffene Asylsuchende gebracht werden sollen, würden in Zusammenarbeit mit dritten Staaten entstehen, sie müssten auf internationalem Recht basieren. Wo diese Zentren entstehen sollen, ist weiter offen. Kickl sagte, er wolle die Verhandlungen nicht durch voreilige Verkündungen in den Medien gefährden.

Aus "Kooperation der Willigen" wird eine der "Tätigen"

Kickl war schon vor dem offiziellen Treffen offensichtlich darauf bedacht, nicht das Wort "Achse" in den Mund zu nehmen, als er von der gemeinsamen Initiative Österreichs mit Italien und Deutschland sprach: Es sei an der Zeit, dass aus der "Kooperation der Willigen eine Kooperation der Tätigen wird", sagte er und sprach von einer "im Grunde einfachen Lage der Dinge": Zu lange habe Unordnung geherrscht, nun müsse wieder Ordnung geschaffen werden. Das Ziel müsse sein, den Schleppern und Migranten eine klare Botschaft zu übermitteln: dass es keine Chance darauf gebe, den Boden der EU zu betreten, wenn man nicht das Recht dazu habe.

Schon in einer Woche, am 19. Juli, soll es ein Arbeitstreffen von Regierungsvertretern und Experten aus Österreich, Deutschland und Italien in Wien geben.

hackneyrd507 Horst Seehofer, Herbert Kickl und Matteo Salvini (von links) berichten von den "freundschaftlichen" und "nachbarschaftlichen Gesprächen" am Morgen vor dem Innenministertreffen.

Man sei sich einig, lautete die zentrale Botschaft. "Ich bin froh über den Paradigmenwechsel", sagte Kickl hinsichtlich der deutsch-österreichisch-italienischen Einigkeit. Es gehe um nicht weniger als die "Schicksalsfrage der EU". Zuletzt hatte es im Bezug auf die angedrohte Rücknahme von Migranten aus Deutschland Streit gegeben – dieser schien am sonnigen Donnerstagmorgen niemals stattgefunden zu haben.

Sichtlich zufriedener Salvini

Salvini zeigte sich "enorm zufrieden" mit dem Treffen. "Das italienische Modell wird zum europäischen Modell werden", zeigte er sich sicher. Er sei zuversichtlich, dass man das Problem – Salvini geht es vor allem um die sogenannte Sekundärmigration – auf oberster europäischer Ebene in den Griff kriegen werde. "Wenn Dinge oben am Berg gelöst werden, dann funktionieren sie auch unten im Tal", sagte Salvini und zeigte auf die beeindruckende Innsbrucker Bergkulisse.

"Endlich wird die EU ihre Grenzen sichern, um so auch ihre 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger zu schützen, deren Sicherheit bisher auf dem Spiel steht."

Große Erwartungen

Seehofer hakte hier ein und sekundierte Kickl und Salvini: "Es muss in der Migrationspolitik wieder Ordnung und Humanität in der Frage hergestellt werden." Er machte klar, dass "die Aufnahmekriterien für ein Verbleiben in Europa nicht den Schleppern überlassen werden dürfen, denn das ist Aufgabe und Verantwortung der gewählten Regierungen in Europa."

Nun warte man "mit Spannung", wie die Kommission die Beschlüsse des Rats umzusetzen gedenke. Er machte zugleich deutlich, was die Erwartungshaltung ist: "Je weniger auf der europäischen Ebene gelingt, umso wichtiger werden nationale Maßnahmen."

Bis Anfang August will Seehofer auch mit Griechenland, Italien und Österreich Gespräche führen, wie man die Migration eindämmen könne. Zentraler Inhalt dieser "nicht einfachen Gespräche" seien Modalitäten zur Rückführung von Flüchtlingen aus Deutschland in die besagten Länder. Wie der erste Austausch dazu mit seinen Amtskollegen aus Italien und Österreich verlief, wollte Seehofer nicht verraten. Aber der bisherige Verlauf der Gespräche stimme ihn "optimistisch".

Seehofer und die "Humanität"

Das Schlagwort der "Humanität" verwendete Seehofer mehrmals im Lauf seiner Pressekonferenz mit Kickl und Salvini – und auch beim "Doorstep", dem offiziellen Betreten des Kongresszentrums. Seehofer sah sich massiver Kritik ausgesetzt, nachdem er vor wenigen Tagen einen Scherz anzubringen versucht hatte: An seinem 69. Geburtstag, den er am 4. Juli feierte, seien zufälligerweise genau 69 Afghanen in ihre Heimat abgeschoben worden.

Diese Wortmeldung allein hatte schon für Empörung gesorgt; verstärkt wurde sie noch einmal, als die Nachricht bekannt wurde, dass einer der Abgeschobenen mittlerweile Suizid begangen habe. Im Nachhinein bedauerte Seehofer diese Äußerung, beklagte sich aber gleichzeitig, "für alles verantwortlich gemacht" zu werden. Die wiederholte Betonung der "Humanität" werteten Beobachter in Innsbruck als Versuch, aus diesem Fahrwasser wieder herauszukommen – zumindest rhetorisch.

Avramopoulos lässt sich nicht unter Druck setzen

Der griechische EU-Kommissar für Inneres und Migration, Dimitris Avramopoulos, machte hingegen deutlich, dass er sich von Kickl, Salvini und Seehofer nicht unter Druck setzen lässt. Er sprach unmittelbar vor Beginn der Ratsgespräche von einem "Moment der Verantwortung". Hinsichtlich der Visionen Kickls, der Camps außerhalb der EU fordert, meinte Avramopoulos nur: "Die Frage wird sein, welche Staaten das auf ihrem Territorium zulassen."

Kickls Vorstellung, keine Asylanträge auf EU-Boden mehr zu erlauben, erteilte er eine recht klare Absage: "Es gelten Werte und Prinzipien. Wir sind zuerst der Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet." Die Rettung von Leben sowie der würdevolle Umgang mit Migranten seien erste Pflicht Europas. Zudem habe man für Wege der legalen und geordneten Migration zu sorgen. Die Grenzen zu schließen sei leicht zu sagen, die große Frage ist für den Griechen: "Wer übernimmt die Verantwortung, wenn es Tote gibt?"

Asselborn: Kein Ergötzen an nationalen Vorstößen

Deutliche Worte für die nationalistischen Alleingänge Kickls fand Luxemburgs Außen- und Migrationsminister Jean Asselborn. Wer die Ratspräsidentschaft innehabe, müsse wissen, dass man sich nicht an "nationalen Vorstößen ergötzen" dürfe, sondern alles dafür tun müsse, dass Europa zusammenbleibe. Zu den von Österreich angedachten Asylzentren außerhalb der EU meinte Asselborn: "Die dürfen für zivilisierte Europäer kein Thema sein."

Luxemburgs Außen- und Migrationsminister Asselborn sagte sehr deutlich, was er von Kickls Ideen hält.

Kritik der italienischen Opposition an "Lodenpakt"

Auch Italiens sozialdemokratischer Partito Democratico (PD), bis vor etwas mehr als einem Monat noch Regierungspartei, kritisiert die Pläne des italienisch-österreichischen-deutschen Triumvirats. Ex-Premier Paolo Gentiloni sprach von einem "Lodenpakt", den Österreich, Bayern und Deutschland in Innsbruck abgeschlossen hätten. "Österreich und Deutschland schließen die Grenzen und nehmen keine Migranten mehr auf", twitterte Gentiloni. Das sei kein großes Resultat für Italien.

Die oppositionelle Demokratische Partei fährt einen scharfen Kurs gegen die Regierung aus Salvinis Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, die Italien seit Anfang Juni regiert. (Steffen Arora, Gianluca Wallisch aus Innsbruck, red, 12.6.2018)