Niederösterreich: Wanderung im Dunkelsteinerwald

Die Höchsten im Dschungel von Pater Dungel: Bei Stift Göttweig gibt es Mammutbäume zu sehen.

Im 19. Jahrhundert war es modern, in Europa Mammutbäume zu pflanzen. Die Samen dafür holte man sich aus Amerika. Auch in Österreich gibt es einige recht stattliche Riesenbäume. Die größte Ansammlung wächst im niederösterreichischen Dunkelsteinerwald, auf dem Eichberg bei Paudorf. Der Göttweiger Pater Adalbert Dungel, der Waldmeister für das Stift war und später Prälat, brachte einige Samen von einer Überseereise mit und pflanzte im Jahr 1880 insgesamt 30 Bäume.

Heute stehen noch 14 Stück, die anderen seien im Winter 1929 erfroren, erläutert Pater Maurus, Forstmeister und Kämmerer des Stiftes Göttweig. Die Bäume sind mit ihren fast 50 Metern höher als der Rest des Dunkelsteinerwaldes. Oft werden sie "Redwoods" genannt, wobei man so nur Küstenmammutbäume bezeichnet und nicht die hier wachsenden Riesenmammutbäume (Sequoiadendron giganteum). Die niederösterreichischen Ableger wurden in Anlehnung an ihren Pflanzer "Adalbert-Wellingtonia" getauft und sind mit ihren fast 140 Jahren Alter das Highlight dieser Gegend.

Die Wanderung startet bei der Kirche St. Blasien in Klein-Wien (gehört zur Ortschaft Furth). Dort rechts rauf, immer auf dem Wanderweg "F2 Waxenberg" bzw. "P3 Paudorfer Rundweg" bleiben. Dabei umrundet man den Waxenberg. Ein Abstecher auf die Spitze dieses Berges wird wegen der Aussicht auf das Stift Göttweig empfohlen; danach muss man wieder auf den Rundweg zurück. Diesen Forstweg immer geradeaus. Im letzten Drittel der Wanderung zweigt ein Weg – leider nicht markiert – nach rechts ab. Gleich dahinter weist ein Schild auf die Mammutbäume links hin.

Der Weg führt links an den Zäunen rund um die Mammutbäume vorbei und einen schönen Waldlehrpfad mit gelber Markierung entlang bis zu einer weiteren Forststraße, die ebenfalls zum Waldlehrpfad gehört. Weiter geht es links hinunter bis zum Anfang von Paudorf. Dort gleich in eine Sackgasse namens Untere Zellerstraße hinein, bis ans Ende. Durch einen kleinen Wald kommt man zur Kirche St. Blasien zurück. (Johanna Ruzicka, 13.7.2018)

