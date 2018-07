Pro & Kontra: Weinende Fußballer

Kontra

von Micheal Simoner

Alles fließt bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland. Kaum landet der Ball im Netz, geht die Heulerei los. Scheidet eine Mannschaft aus, steht Teamtränenvergießen auf dem Programm. Meister aller Klassen ist Brasiliens Superstar Neymar Júnior, egal ob er verliert oder gewinnt, gefoult wird oder nur so tut als ob, er kann es bei allen Gelegenheiten sprudeln lassen.

Nichts gegen gefühlsechte Männer, aber wenn diese Plärrerei Schule macht, wird's feucht im Alltag: auf der Autobahn überholt werden – wahhhh! Dem Akkuschrauber geht der Saft aus – schnief! Das Schnitzel beim Stammwirt ist aus – schluchz! Es gibt doch noch ein Schnitzel – jaul! Was, wenn das Rean der Kicker auch in der Politik Vorbild wird? Möchte wirklich jemand den Innenminister flennen sehen?

Für die Taschentuchindustrie können nahe am Wasser gebaute Ballesterer willkommene Botschafter sein. Aber wir sollten ihnen (und uns) in Erinnerung rufen, was Fußball eigentlich ist: nur ein Spiel. Außer es geht um Deutschland. Aber Jogi und Co haben gar nicht geweint. (RONDO, 13.7.2018)