Umfrage zur EU-Asylpolitik: Geschlossene oder offene Grenzen?

Auffanglager innerhalb oder außerhalb Europas? Die Meinungen auf den Straßen Wiens gehen auseinander

der standard Umfrage in Wien: Vorschläge auf der Straße zur Flüchtlingspolitik.

In der europäischen Flüchtlingspolitik ging es zuletzt darum, ob Deutschland Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben, künftig an der Grenze abweist und nach Österreich zurückschickt. Bei einem informellen EU-Innenministertreffen in Innsbruck wird nun am Donnerstag über Außengrenzen und Flüchtlingsrettung gesprochen. Welche Vorschläge aber machen die Wienerinnen und Wiener, wenn es um Flucht und Politik geht? (Andreas Müller, Ayham Yossef, 12.7.2018)