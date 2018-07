Montagsfrage: Erzeugen Landsleute in der Fremde Heimweh?

Das philosophische Gedankenspiel zum Wochenbeginn

So weit kann man gar nicht von daheim weg sein, Österreicher sind überall. Ob auf Gran Canaria am Strand, in der mongolischen Steppe, am Dach des Empire State Building oder am Gipfel des Kilimandscharo – es gibt quasi kein Entkommen, an den unerwartetsten Orten der Welt vernimmt man Gesprächsfetzen im vertrauten heimischen Dialekt. Freut man sich dann, bekommt man gar Heimweh, oder versucht man seine Landsleute auszublenden?

Max Frisch formuliert dazu in seinem Buch "Fragebogen" folgende Frage:

Wenn Sie sich in der Fremde aufhalten und Landsleute treffen: Befällt Sie dann Heimweh oder dann gerade nicht?

foto: apa/afp/jaime reina Wie begegnen Sie Landsleuten in der Ferne?

Wie würden Sie diese Montagsfrage beantworten? (aan, 16.7.2018)