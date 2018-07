Werbewunder Radio: Philip Krautsack ausgezeichnet

Der Wien-Nord-Seniortexter überzeugte die Jury mit einprägsamen Spots

Wien – Zum elften Mal liesen der Creativ Club Austria, das Marx Tonkombinat, die ORF-Enterprise und die RMS Austria das Werbewunder Radio von begabten Nachwuchstalenten in einer Gattungsmarketing-Kampagne erzählen. Der Wien-Nord-Seniortexter Philip Kautsack gewann mit seiner Idee den mehrstufigen Wettbewerb und wurde mit einem Preisgeld von 10.000 Euro ausgezeichnet. In seinen Spots betonte er einprägsam und unterhaltsam die Aktivierungskraft des Mediums, hieß es in einer Presseaussendung.



Die Spots der neuen Werbewunder-Radio-Kampagne sind ab Mitte Juli 2018 in den Sendern des ORF und der RMS Austria zu hören. (red, 11.7.2018)