Tickets ab 29,99 Euro

Wien – Die ungarische Billig-Fluglinie Wizz Air fliegt ab 17. November 2018 zweimal wöchentlich direkt von Wien in die israelische Küstenstadt Eilat. Es ist dies die erste Direktverbindung in das Urlaubsziel am Roten Meer.

Ab sofort können österreichische Kunden Tickets ab 29,99 Euro (einfache Fahrt inklusive Steuern) erstehen. Flüge nach Catania, Lissabon, Nizza und Kutaissi will man nun ebenfalls ab November (statt Februar 2019) aufnehmen. (red, 11.7.2018)