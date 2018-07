Jarmolenko von Dortmund zu West Ham

Dortmund/London – Der ukrainische Fußball-Nationalspieler Andrej Jarmolenko verlässt Borussia Dortmund nach nur einem Jahr und wechselt zu West Ham United in die englische Premier League. Dies bestätigten beide Klubs am Mittwoch. Jarmolenko wurde im Sommer 2017 für etwa 30 Millionen Euro von Dynamo Kiew verpflichtet, konnte mit nur sechs Toren in 26 Pflichtspielen für Dortmund jedoch nur selten überzeugen.

Über die Höhe der Ablösesumme wurde nichts bekannt. Jarmolenko hatte bei den Dortmundern noch bis 2021 Vertrag. Auf der Insel erhält der 28-Jährige als Klubkollege von Marko Arnautovic beim 13. der abgelaufenen Saison einen Kontrakt über vier Jahre. (APA, 11.7.2018)