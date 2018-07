Montagsfrage: Haben Sie schon gestohlen?

Selbst hält man sich meistens für ehrlich und aufrecht. Keine Lügen würde man von sich geben und selbstverständlich auch keine kriminellen Handlungen tätigen, wie zum Beispiel etwas stehlen. Doch stimmt das wirklich? Ab wann ist etwas Diebstahl? Der Geldschein, der am Gehsteig liegt, die gute Idee, die man als seine eigene ausgibt, die Marillen aus dem Obstgarten neben dem Radweg, die illegal gestreamte Serie?

Max Frisch formuliert dazu in seinem Buch "Fragebogen" folgende Frage:

a) Bargeld?

b) Gegenstände (ein Taschenbuch am Kiosk, Blumen aus einem fremden Garten, eine Erstausgabe, Schokolade auf einem Campingplatz, Kugelschreiber, die umherliegen, ein Andenken an einen Toten, Handtücher im Hotel und so weiter)?

c) eine Idee?