Chris Lohner kehrt zum 75er als ORF-Ansagerin zurück

Für eine Woche ist sie auf ORF 3 zu sehen

Wien – Am gestrigen Dienstag wurde Publikumsliebling Chris Lohner 75 Jahre alt – und arbeitet kommende Woche schon wieder auf Hochtouren: Zwischen 16. und 22. Juli wird Lohner auf ORF 3 täglich um 20.13 Uhr am Bildschirm erscheinen und wie in den alten Zeiten als ORF-Generalansagerin auf den Hauptabend einstimmen.

Davor gibt es bereits am Samstag (14. Juli) um 22.40 Uhr eine neue Ausgabe "Aus dem Archiv", die diesesmal ganz im Zeichen der sonst als Gastgeberin fungierenden Lohner. Bernhard Fellinger führt durch die Spezialausgabe und begrüßt dabei Wegbegleiter wie Dagmar Koller, Gery Keszler oder Alfred Komarek. (APA, 11.7.2018)