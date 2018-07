Frankreichs Verteidiger ganz groß: Umtiti in Fußstapfen von Thuram

Das kongeniale Innenverteidiger-Duo Frankreichs Raphael Varane und Samuel Umtiti entschärfte nach Argentinien und Uruguay auch Belgiens Offensive

St. Petersburg – Antoine Griezmann und Jungstar Kylian Mbappe sorgen für die offensiven Highlights und die meisten Schlagzeilen der "Equipe Tricolore", doch es war wieder einmal ein Verteidiger, der im Halbfinale einer Fußball-WM für Frankreich auftrumpfte. Samuel Umtiti köpfelte die Auswahl von Didier Deschamps am Dienstag im Halbfinale gegen Belgien zu einem 1:0-Sieg und ins Finale am Sonntag (17.00 Uhr MESZ).

"Man of the match"

Umtiti setze sich in der 51. Minute nach einem Eckball gegen den elf Zentimeter größeren Belgier Marouane Fellaini durch. "Mir haben viele gesagt, die Entschlossenheit ist entscheidend. Ich habe gut antizipiert", sagte der 24-Jährige zum entscheidenden Zweikampf, der ihm auch die Ehrung zum "Man of the match" einbrachte.

Umtiti bildet mit Raphael Varane, beide Jahrgang 1993, ein kongeniales Duo in der Innenverteidigung der Franzosen. Die beiden Spanien-Legionäre – Umtiti spielt für Barcelona, Varane für Real Madrid – entschärften in der K.o.-Phase hochkarätige Stürmer wie Lionel Messi, Luis Suarez und zuletzt Romelu Lukaku und wurden selbst zu Matchwinnern.

Immer wieder Tore aus Standards

Beim 2:0 gegen Uruguay öffnete Varane mit seinem Treffer zum 1:0 (40.) das Tor zum Halbfinale, in dem Umtiti seinen großen Auftritt hatte. Beide trafen jeweils nach Standardsituationen von Griezmann per Kopf – Varane nach einem Freistoß, Umtiti nach einem Eckball. Keine Überraschung bei diesem Turnier, bei dem 69 der 158 Tore nach ruhenden Bällen gefallen sind und 32 per Kopf. Mehr Kopfballtore gab es zuletzt vor 16 Jahren bei der WM 2002 mit 35.

Umtiti ist in Kameruns Hauptstadt Jaunde geboren, fußballerisch bei Olympique Lyon gewachsen und seit zwei Jahren beim FC Barcelona unter Vertrag. 2016 war bei der Heim-EM auch das Jahr seines internationalen Durchbruchs. Varane verpasste die EURO 2016 wegen einer Verletzung. Nun sorgen sie gemeinsam für Furore. Die Zeitung "Le Parisien" schwärmte von dem Duo, das "vielleicht die wahre Identität dieser französischen Mannschaft widerspiegelt: Bereit sich zu zerreißen, um zu überleben und zu gewinnen und dabei liebevoll beim Gegner zu treffen".

Auf den Spuren von Lilian Thuram

Umtiti setzte mit seinem ersten Treffer für Les Bleus auch eine "Tradition" im französischen Team fort: Vier der jüngsten sechs Tore der Franzosen in einem WM-Halbfinale gingen auf das Konto von Verteidigern. 1982 gegen Deutschland (3:3,4:5 i.E.) traf Marius Tresor, 1998 gegen Kroatien (2:1) war zweimal Lilian Thuram erfolgreich.

Thuram ist in Frankreich eine lebende Legende. Keiner spielte häufiger für die Equipe Tricolore (142 Mal). Vor allem aber: Thuram war es, der Frankreich vor 20 Jahren bei der WM im eigenen Land den Weg ins Endspiel ebnete. Im Halbfinale gegen Kroatien glich er zunächst die Führung durch Davor Suker aus und erzielte dann noch den Siegtreffer zum 2:1. Für Thuram blieben es die einzige Tore im Nationaltrikot.

Parallelen zu 1998

Nun träumt ganz Frankreich von einer Wiederholung des Triumphs von 1998, als sich Frankreich ebenfalls auf eine starke Verteidigung mit Laurent Blanc und Marcel Desailly im Zentrum sowie Bixente Lizarazu und Thuram an den Flügeln verlassen konnte. Blanc, Lizarazu und Thuram trugen sich damals auf dem Weg ins Finale in die Torschützenliste ein. 20 Jahre später waren mit Varane, Umtiti und Benjamin Pavard ebenfalls schon drei Verteidiger erfolgreich. "Sie haben ihre Arbeit 1998 gemacht, wir machen jetzt unsere. Wir wollen unsere Geschichte schreiben", sagte Umtiti zum Vergleich der beiden Generationen.

Das letzte Kapitel wollen Umtiti und seine Kollegen am Sonntag in Moskau vollenden. "Wir haben noch nicht allzu viel realisiert, aber wir wissen, dass wir schon Großes geleistet haben. Jetzt gibt es noch ein Spiel, damit wir etwas ganz, ganz Großes leisten", betonte "Big Sam". (APA, AFP, sid, red, 11.7.2018)