Von OP-Tisch gerutschter Patient im LKH Graz gestorben

Der Gesundheitszustand des Mannes war laut Krankenanstaltengesellschaft schon vor dem Zwischenfall schlecht. Eine Obduktion wurde angeordnet

Graz – Jener Patient, der im Juni im Grazer LKH kurz vor einem Eingriff vom OP-Tisch gerutscht war, ist in der Nacht auf Mittwoch gestorben. Reinhard Marczik, Sprecher der Krankenanstaltengesellschaft (Kages), bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Kleinen Zeitung". Das Spital reicht nun bei der Staatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung ein, eine Obduktion wurde angeordnet.

Marczik betonte, dass der Patient bereits vor dem Zwischenfall im OP in einem sehr schlechten Gesundheitszustand war. Beim Abrutschen vom OP-Tisch sei er auch nicht verletzt worden. Dennoch soll nun die Staatsanwaltschaft einbezogen werden. Sprecher Hansjörg Bacher sagte, dass er bereits mit der Kages in Kontakt ist.

Unklar, ob menschlicher oder IT-Fehler

Bei der Suche nach der Ursache für das Abrutschen des Patienten vom OP-Tisch habe man Marczik zufolge einen mechanischen Defekt ausschließen können. Nun versuche man den Fehler bei der IT des Gerätes zu finden bzw. ihn zu reproduzieren. Zudem sei auch schon mehrfach mit jenen Angestellten gesprochen worden, die am Tag des Zwischenfalls mit der Handhabung des Tisches betraut waren. Somit sei noch immer unklar, ob es ein IT- oder ein menschlicher Fehler war, so der Kages-Sprecher. Was der Hersteller des OP-Tisches sagt, ist nicht bekannt. Die Kages nennt den Firmennamen auch auf Nachfrage nicht.

Der Patient war Ende Juni plötzlich in einem der OP-Säle vom Tisch gerutscht. Operationen auf Tischen der gleichen Bauart mussten daraufhin verschoben werden. Die Ursache für den Zwischenfall dürfte zwischen Tischauflage und -fuß zu suchen sein. Eigentlich ist es so gedacht, dass der Patient außerhalb des OP-Saals in einem sterilen Raum von seinem Zimmerbett auf die Auflage gehoben wird und auf dieser in den OP kommt. Die Auflage wird dann auf dem Tischfuß platziert und fixiert. Weil dabei aber offenbar ein Fehler passiert oder der Defekt eingetreten ist, wurde die Praxis zumindest vorübergehend geändert: Das Zimmerbett wird komplett steril gemacht und kommt in den OP, wo der Patient direkt auf die Auflage des Tisches gehoben wird. (APA, 11.7.2018)