Fotokunst auf Sitzbänken: Wie das Kulturforum in London Aufsehen erregen will

Die Open-Air-Ausstellung "Another Europe" präsentiert Arbeiten aus 28 EU-Staaten im öffentlichen Raum

Während Großbritannien und die EU mit den Brexit-Verhandlungen zurande kommen müssen, wirft eine Open-Air-Ausstellung in London Schlaglichter auf Europas Vielfalt: Tschechische Karnelvalszenen finden sich neben einer griechischen Hochzeitszeremonie, die Installation einer Arbeit von Jeff Koons im Amsterdamer Stedelijk Museum neben einem österreichischen Kleingartenidyll.

"Another Europe" nennt sich die vom Österreichischen Kulturforum London konzipierte Aktion, bei der von 12. Juli bis 9. August Fotokunst aus allen 28 EU-Staaten im Bereich Bereich King's Cross und Granary Square zu sehen ist. Angebracht sind die Fotoboards auf 14 Bänken, die so auch zum Verweilen einladen sollen. Eine Auswahl von zehn Arbeiten gibt es in unserer Ansichtssache zu sehen. (red, 12.7.2018)