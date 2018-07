Bogner-Strauß stützt Kinderbetreuung mit 110 Millionen Euro

Der Bund will den Ländern nun doch weiteres Geld für den Ausbau der Kinderbetreuung geben – aber weniger, als sich diese wünschen

Wien – Im ORF-"Morgenjournal" hat Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) nun doch zusätzliches Geld für den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen angekündigt. Der Bund wird demnach den Ländern pro Kindergartenjahr künftig 110 Millionen Euro zuschießen – das allerdings sind 30 Millionen weniger als ursprünglich vorgesehen. "Ich möchte einfach, dass gewährleistet ist, dass wir bedarfsgerecht Kinderbetreuung schaffen, damit die Kinderbetreuung mit der Vollzeit der Eltern zu vereinbaren ist", sagte Bogner-Strauß am Mittwoch.

Mit September, also zu Beginn des Kindergartenjahrs, tritt auch das neue Arbeitszeitgesetz in Kraft, das unter anderem die Ausweitung der Höchstarbeitszeitgrenzen (Stichwort Zwölfstundentag) vorsieht. Opposition und Arbeitnehmervertreter haben in diesem Zusammenhang harte Kritik an mangelnden Maßnahmen für Kinderbetreuung geübt. Nun seien längere und flexiblere Öffnungszeiten in Kindergärten das Ziel, kontert die Ministerin: "Ich möchte auch den Ausbau der unter Dreijährigen forcieren. Die Öffnungszeiten müssen für alle Altersstufen angepasst werden."

110 statt 140 Millionen Euro

Die Zuschüsse des Bundes beruhen auf sogenannten 15a-Vereinbarungen, also Staatsverträgen zwischen Bund und Bundesländern. Das Gratiskindergartenjahr wird vom Bund bisher mit 70 Millionen Euro jährlich unterstützt, die sprachliche Frühförderung mit 20 Millionen und der Kindergartenausbau mit rund 50 Millionen. Die Vereinbarungen, die bald auslaufen, sollen zu einer einzigen zusammengefasst werden. Im ÖVP-FPÖ-Budget waren allerdings insgesamt nur 90 Millionen vorgesehen, also 50 Millionen weniger als bisher.

Bogner-Strauß argumentiert die geringere Summe damit, dass die Kinderbetreuung für über Dreijährige schon "sehr gut" ausgebaut sei. Es brauche zwar noch Plätze, "aber nicht mehr so viele wie noch vor zehn Jahren. Deshalb sind die Mittel von 110 Millionen sehr gut investiert."

Kopftuchverbot wird Teil der Vereinbarung

In die neue 15a-Vereinbarung hineingepackt werden soll auch noch das von der Regierung gewünschte Kopftuchverbot in Kindergärten. Im Verhandlungspapier der Regierung ist vom "Schutz von Kindern, indem Symbole und Kleidungsstücke verboten werden, die unserer Gesellschafts- und Werteordnung widersprechen", die Rede. Als weiteres Ziel wird ausgegeben, die Etablierung von religiös motivierten Rollenbildern zu verhindern.

Laufen soll der neue Bund-Länder-Vertrag bis 2022. Erreicht werden sollen dabei auch gewisse Zielgrößen, etwa dass die Betreuungsquote pro Bundesland und Jahr um zwei Prozentpunkte angehoben wird. Ein spezieller Fokus liegt auf dem Ausbau der Plätze für unter Dreijährige. Die Verhandlungen dürften sich jedenfalls schwierig gestalten. So hat beispielsweise der Gemeindebund wiederholt darauf gepocht, dass die Summe von 140 Millionen keinesfalls reduziert werden dürfe.

Kritik der Opposition

"Längere Arbeitszeiten, aber weniger Geld für die Kinderbetreuung – das ist die 'Frauen-zurück-an-den-Herd-Politik', die Schwarz-Blau betreibt", sagte dazu SPÖ-Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek.

"Der Regierung ist auch wirklich nichts zu blöd. Sie schafft es tatsächlich, bei jedem Vorhaben das Ausländerthema einzubauen. Jetzt also auch beim so dringend notwendigen Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen. Hier wird Politik auf dem Rücken unserer Kinder gemacht", kritisierte Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger. "Dass die Regierung die Gelder für den Ausbau der Kinderbetreuung für die Länder mit der Umsetzung des Kopftuchverbots verknüpft, ist sowohl eiskalte Erpressung als auch das Abschieben von Verantwortung." (red, APA, 11.7.2018)