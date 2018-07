Rezept: Pljeskavica mit Ajvar

foto: alex stranig

Knoblauch klein hacken, mit Paprika und Melanzani kurz in einer Küchenmaschine zerkleinern (nicht pürieren). Salz, Olivenöl und etwas Zitronensaft hinzufügen und noch einmal mixen. Entweder im Thermomix bei 100 Grad garen oder in einem Topf 20 Minuten köcheln lassen. Noch einmal mit Salz abschmecken, in ein Glas füllen und abkühlen lassen.