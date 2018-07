Niederländer erreicht mit acht Jahren Hochschulreife

Ein Wunderkind aus Amsterdam hat im Alter von acht Jahren bereits sämtliche Schulstufen durchlaufen

Amsterdam – Der achtjährige Turboschüler Laurent Simons aus Amsterdam sucht nach bestandenem Abi eine passende Uni. Nach dem Sommer wolle er mit dem Mathestudium beginnen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Dabei soll der belgisch-niederländische Bub nicht mit 20-Jährigen im Hörsaal sitzen, sondern Einzelunterricht bekommen.

Er ist erst acht Jahre alt und sucht schon nach der passenden Uni: Laurent Simons.

Hochbegabt, Genie, Wunderkind

Schon jetzt wird der belgisch-niederländische Bub mit einem IQ von 145 von Medien mit Einstein und Stephen Hawking verglichen. Volksschule und Gymnasium absolvierte Laurent in rekordverdächtigem Tempo. Für ihn wurde ein maßgeschneidertes Unterrichtspaket entwickelt, er bekam Einzelunterricht. "Wenn er echt gefordert wird, dann geht es rasend schnell, zu schnell für uns", sagt Vater Alexander über ihn.

Am liebsten will Laurent in der Nähe von seinen Freunden studieren. Doch erstmal sind Sommerferien. Es geht ins spanische Marbella – und in den Europa-Park in Deutschland. (dpa, 11.7.2018)