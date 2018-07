Offiziell: Ronaldo wechselt zu Juventus

Die Ablöse des portugiesischen Superstars soll 105 Millionen Euro betragen. Er hat neun Jahre bei Real Madrid gespielt

Turin/Madrid – Der Transfer von Cristiano Ronaldo zum italienischen Meister Juventus Turin ist perfekt, gab sein bisheriger Verein Real Madrid am Dienstag bekannt. Der 33-Jährige verlässt die Spanier damit nach neun Jahren.

Ronaldo erklärte in einem Statement, es sei Zeit für "einen neuen Abschnitt". Real bedankte sich bei "einem Spieler, der gezeigt hat, dass er der beste der Welt ist und eine der brillantesten Phasen in der Geschichte des Klubs und im Weltfußball geprägt hat".

Die Ablösesumme soll laut der spanischen Zeitung "As" und der "Gazzetta dello Sport" bei 105 Millionen Euro liegen. Angeblich verdient der 33-Jährige künftig 30 Millionen Euro pro Jahr, er soll einen Vierjahresvertrag erhalten.

Ronaldo ist mit 451 Toren Reals Rekordtorschütze, viermal gewann er mit den Spaniern die Champions League. Zudem ist er Kapitän, Rekordspieler und Rekordtorschütze der portugiesischen Nationalmannschaft, mit der er 2016 Europameister wurde.

Treffen mit Agnelli

Vorausgegangen war der Einigung ein dienstägliches Treffen zwischen Juventus-Präsident Andrea Agnelli und Ronaldo in einem exklusiven Resort an der griechischen Costa Navarino auf der Peloponnes, wo Ronaldo derzeit seinen Urlaub verbringt. Agnelli war am Morgen nach angeblich exakt 28 Telefonaten mit seinem Zielobjekt nach Kalamata geflogen. Dort kam es schließlich zur Einigung.

Der Portugiese sei auch bereits von Juve-Trainer Massimiliano Allegri angerufen worden. Das Gespräch habe Ronaldo "begeistert", der es sehr genieße, von den Italienern so umworben zu werden, schrieb die "Marca". Der dreifache Fifa-Weltfußballer hatte zuletzt durchblicken lassen, dass er in Madrid die Anerkennung für seine Leistungen vermisse.

Ronaldos Manager Jorge Mendes habe zuvor das Angebot der Turiner mit der Ablösesumme offiziell an Real übergeben, berichteten spanische Medien. Real habe daraufhin sofort zugesagt, der Vertrag zwischen seinem Klienten und den Turinern war ohnehin komplett ausgefertigt.

Vermisste Wertschätzung

Ronaldo hatte erstmals nach dem Champions-League-Finale im Mai in Kiew mit zweideutigen Äußerungen die Spekulationen genährt. "Es war sehr schön, bei Real zu sein", sagte er nach dem Sieg über den FC Liverpool (3:1), er ergänzte auf Nachfrage, ob er in Madrid bleiben werde: "Ich kann es nicht versichern." Es gilt als gesichert, dass er bei Real zuletzt nicht mehr die Wertschätzung fühlte, die er für angemessen hält, besonders vonseiten von Klubchef Florentino Perez. "Ich habe mit dem Präsidenten nichts zu besprechen", sagte Ronaldo in Kiew.

Die WM in Russland hatte er nach der Niederlage Portugals im Achtelfinale gegen Uruguay (1:2) ohne weitere Hinweise zu seiner Zukunft verlassen. Manager Mendes habe seither mit Perez gesprochen, um die Möglichkeiten eines Wechsels zu erkunden, hieß es. Der Torjäger hatte bei Real noch einen Vertrag bis 2021, die festgeschriebene Ablöse lag ursprünglich bei einer Milliarde Euro. (red, sid, 10.7.2018)