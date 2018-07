Kanadische Band Suuns: Kraftrock und Krautwerk

Die Musik der Suuns zeitigt immer wieder potenzielle Superhits für die Indierockwelt. Am Donnerstag gastiert der Vierer in Wien

Manche Songs besitzen die Klasse der Flaming Lips. Etwa das Lied 2020. Das befand sich auf dem vor vier, fünf Jahren erschienenen Album Images Du Futur – hätte aber von The Soft Bulletin stammen können, dem Meisterwerk der Flaming Lips. Eine Einschränkung gibt es aber: Ben Shemie ist nicht Wayne Coyne. Shemie ist Sänger der Suuns. Am Donnerstag gastiert die kanadische Band in der Wiener Arena. Coyne ist Sänger der Flaming Lips und ein verstrahlter Fantast, dessen jahrelange Acid-Diät das Kind im Mann stimulierte.

secretly canadian

Die Suuns spielen auf dem weiten Feld des Indierock. Doch verpassen sie ihren Songs über den Einsatz von Synthesizern Mehrwert: Des is mei Extra. Das zeitigt immer wieder superlässige Songs in Tradition des erwähnten Albums The Soft Bulletin.

Aktuell zeigt sich der Vierer auf dem Album Felt von seiner Schokoseite. Darauf ist mit Watch You, Watch Me wieder so ein geheimer Superhit zu hören, der zwischen Kraftrock und Krautwerk angesiedelt ist. Diverse Referenzen sollen jedoch nicht in die Irre führen: Suuns ist eine originelle Band mit einer Fanbase auf drei Kontinenten.

suunsvevo

Ihr üppiger Einsatz von Keyboards mit gerne am Hi-Hat tanzenden Rhythmen lässt ihre Songs einerseits schweben, abgebremste Beats verleihen ihrer Musik andererseits eine Heaviness. So entsteht eine Ambivalenz, mit der die 2007 gegründete Band auf ihren Alben eine dramatische Chronologie erschafft – die sie spielend in die Konzertsituation überführt. (Karl Fluch, 10.7.2018)