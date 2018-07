Unwetter: Zwei Autos und drei Arbeiter von Wienfluss mitgerissen

Alle konnten von Feuerwehr und Polizei geborgen werden. Im Straßenverkehr fielen mehrere Ampeln aus

Wien – Ein Unwetter hat am frühen Dienstagnachmittag zu zahlreichen Einsätzen der Wiener Berufsfeuerwehr geführt. Der Schwerpunkt lag laut Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf im Südwesten des Stadtgebietes.

der standard Zwei Autos wurden vom Wienfluss mitgerissen, die Insassen konnten gerettet werden

Am spektakulärsten gestaltete sich ein Einsatz in der Nähe des Stadtparks im Becken des in diesem Bereich unterirdisch geführten Wienflusses. Dort waren Arbeiter von dem Wetter überrascht worden, sie verständigten selber die Einsatzkräfte. Zwei Autos – eines davon mit Hebebühne – und die drei Arbeiter wurden dann vom Wasser mitgerissen. Die Feuerwehr konnte die Männer mit Rettungsringen und einer Leine sichern. Danach haben sich Berufstaucher abgeseilt, die die Personen betreuten. Ein Arbeiter wurde nach oben gezogen, zwei weitere wurden per Boot abgeholt. Das Bergen der Autos könne aktuell noch nicht durchgeführt werden, sagt Schimpf.

Ansonsten sprach Schimpf von eher kleinen Einsätzen. Etwas chaotischer war die Situation im Straßenverkehr: Die Wiener Polizei bat via Twitter um besondere Vorsicht, da einige Ampeln ausgefallen waren. (APA, lhag, 10.7.2018)