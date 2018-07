KV-Abschluss bei AUA vorerst geplatzt, Ende Juli drohen Flugausfälle

Der Vertragstext hätte bereits im Juni unterschrieben werden sollen. Für Ende Juli sind nun Betriebsversammlungen geplant

Wien/Schwechat – Just in der Hauptreisezeit drohen bei der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) erneut Flugausfälle. Grund ist der Konflikt um einen neuen Kollektivvertrag für die über 4.000 Flugbegleiter und Piloten, der nun neu entflammt ist. Beide Seiten werfen einander vor, eine Grundsatzeinigung nachverhandeln zu wollen. Die Gewerkschaft drohte am Dienstag mit Betriebsversammlungen Ende Juli.

Nach der Einigung auf das Eckpunktepapier hätte der fertig ausformulierte Vertragstext eigentlich am 18. Juni unterschrieben werden sollen. Stattdessen sei er vom Unternehmen wieder aufgeschnürt und neue Forderungen auf den Tisch gelegt worden, kritisierte der AUA-Bordbetriebsrat.



"Diese Vorgehensweise ist zutiefst irritierend", erklärte Belegschaftsvertreter und vida-Gewerkschafter Johannes Schwarcz per Aussendung. Er warf der AUA-Führung vor, sich zu weigern, zu dem Anfang Mai abgesegneten Eckpunktepapier zu stehen.

Vida vermutet unlautere Motive hinter AUA-Zusage

Schwarcz vermutet, dass die Zusage der Austrian zum Eckpunktepapier nur einen Grund hatte: "Das Unternehmen wollte offenbar sicherstellen, dass die 60-Jahr-Feier der AUA planlos und ohne Störungen über die Bühne gehen kann. Das hat man erreicht. Dass die Beschäftigten weiter ohne Kollektivvertrag dastehen, interessiert die Austrian Airlines Verhandlungsführer Jens Ritter und Natalie Rau offenbar herzlich wenig."

Dem trat AUA-Sprecher Peter Thier entgegen: "Für uns ist der Abbruch der Nachverhandlungen völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar. Wir sind jederzeit unterschriftsbereit und stehen zur Vereinbarung." Es sei bei der Ausformulierung des Kollektivvertrags zuletzt nur noch ein Detailpunkt offen gewesen, nämlich die Mehrleistungsfaktorisierung bei Teilzeit-Piloten, sagte der Unternehmenssprecher zur APA.

Versammlungen für Ende Juli geplant

Die KV-Verhandlungen hatten bereits im Frühjahr für Flugausfälle gesorgt, diese drohen nun erneut. "Sollte nicht umgehend eine Lösung auf dem Tisch liegen, dann werden wir das Personal im Sommer im Rahmen von Betriebsversammlungen umfassend informieren", hielten die Betriebsräte fest. Die Versammlungen sind für Ende Juli geplant, wie es zur APA hieß.

Ende März hatte eine Betriebsversammlung, die eine halbe Stunde lang in einen Warnstreik mündete, 40 Prozent der AUA-Flüge stranden lassen. (APA, 10.7.2018)