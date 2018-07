Lachen mit und über Boris Johnson

foto: reuters/kayhan ozer/presidential palace

Als der "Telegraph" eine "President Erdogan Offensive Poetry Competition" ausrief, war Johnson natürlich dabei.





"There was a young fellow from Ankara

Who was a terrific wankerer

Till he sowed his wild oats

With the help of a goat

But he didn't even stop to thankera."

("Es war ein junger Kerl aus Ankara/ der war ein schrecklicher Wichser/ bis er sich die Hörner abstieß/ mithilfe einer Ziege/ und nicht mal stehen blieb, um ihr zu danken.")

Das reimte der Außenminister, der Türken unter seinen Vorfahren hat.