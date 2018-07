Angreifer erlitt Muskelfasserriss im Oberschenkel

Wien/Seeboden – Christoph Monschein hat im Trainingslager in Seeboden einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten und wird der Wiener Austria längere Zeit fehlen. Der 25-Jährige soll in "drei bis sechs Wochen" wieder ins Mannschaftstraining der Violetten einsteigen. Dies gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt. Damit verpasst der Stürmer zumindest den Saisonauftakt gegen Wacker Innsbruck am 27. Juli. (APA, 10.7.2018)