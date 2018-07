Die besten Wellnesshotels mit direktem Seezugang

Nur wenige Häuser haben das Glück, direkt an einem See zu liegen, welche das sind, verrät der renommierte Relax Guide.

Die Kombination von Wellness und Wasser ist zwar wie für einander geschaffen, jedoch nicht ganz leicht zu finden. Nur wenige Wellnesshotels haben das Glück, wirklich direkt an einem See ohne Uferstraße zu liegen. Die Relax-Guide-Redaktion hat sich auf die Suche gemacht und diese zehn gefunden.

Hochschober

Das Hotel Hochschober in Kärnten gilt seit Jahren als Klassiker – und das zu Recht. Das Haus verfügt über ein authentisches Hamam mit Atmosphäre und über ein beeindruckendes 24 Meter langes und zehn Meter breites Freibecken, das, nach unten offen, in den eiskalten Bergsee hineingebaut wurde.

Täglich gibt es ein Aktivprogramm mit Yoga, Meditation und Faszientraining. Hervorzuheben ist das Frühstücksbuffet, die Küche ist gut bis sehr gut. Für alle Mahlzeiten gibt es vegane Alternativen, über deren authentische Zubereitung ein strenger Inder wacht. Gut für Familien, da es auch eine Kinderbetreuung gibt.



Kollers

Ein Haus von mediterranem Flair mitten in Kärnten: das Kollers mit großer Terrasse und tollem Ausblick. Dank des Hideaway-Charakters kommen besonders Paare auf ihre Kosten. Das Lieblingszimmer der Relax-Guide-Redaktion ist die Bootshaus-Suite direkt am Ufer – mit offenem Kamin und traumhaftem Panorama.

Im Sommer lockt der Millstätter See mit seinen Aktivitäten von Schwimmen bis Segeln oder Wasserski. Speziell für Gäste wird ein "Dinner for two" auf einer Palmeninsel mitten auf dem See von einem Butler per Boot serviert.

Schloss Seefels

Michael Douglas, Ottfried Fischer, Fritz Wepper und Uschi Glas waren ebenso zu Gast in Schloss Seefels wie Udo Jürgens, Sting, Bob Geldof oder Jon Bon Jovi. Trotz all diesem Trara ist das Schloss erstaunlich unverkrampft – und bietet auch Normalsterblichen schöne Stunden in traumhafter Lage am Seeufer samt eigener Liegewiese und Badesteg.

Von den Zimmern aus genießt man den Ausblick über den See und auf die Karawanken in der Ferne. Serviert wird ein sehr gutes Frühstücksbuffet und sehr gute bis ausgezeichnete Küche. Auch für Kinderbetreuung ist gesorgt.

Parkhotel Pörtschach

Ein Logenplatz am Wörthersee: Das familienfreundliche Parkhotel Pörtschach in Kärnten versprüht mit seinem 1960er-Jahre-Flair Grandhotel-Stimmung. Dank großer Panoramafenster genießt man den Ausblick auf den See, speziell aus den höher gelegenen Stockwerken.

Die Bar ist ebenso einen Besuch wert wie die Restaurantterrasse mit Abendsonne. Leihfahrräder sind gratis, ebenso die Kinderbetreuung.

Ebners Waldhof am See

Das Salzkammergut mit dem Fuschlsee ist die Kulisse von Ebners Waldhof am See. Im Sommer gibt es in dem kinderfreundlichen Haus eine Vielzahl an kostenlos zu nutzenden Einrichtungen, darunter etwa Badestrand, Ruderboote, Fitnessparcours im Wald, Golfplatz oder Jogging-Pfad um den See.

Fabelhaft, so heißt es im Relax Guide, sind auch die Restaurantterrassen. Für eine gelegentliche Auszeit für die Eltern ist auch gesorgt: Es gibt eine Betreuung von Kindern ab drei Jahren.

Brennseehof Familien-Sport-Hotel

An Sportskanonen mit Nachwuchs richtet sich das Angebobt des Brennseehof Familien-Sport-Hotels in Kärnten. In dem familiengeführten Haus in schöner und ruhiger Lage am Brennsee stehen ganzjährig zehn verschiedene Sportarten für Kinder und Eltern zur Auswahl. Badespaß gibt es dank einer halben Hektar großen Liegewiese an einem flachen Strand.

Leihfahrräder sind gratis. Die Outdoor-Spielbereiche sind großzügig angelegt, es gibt auch eine Ballspielhalle und ein Kinderhaus. Für Eltern nicht ganz unwichtig: Es gibt täglich neun bis zwölf Stunden Kinderbetreuung.

Seefischer Romantik-Hotel

Das Seefischer Hotel am Millstätter See in Kärnten versprüht tatsächlich einen Hauch von Schifffahrtsfeeling, verfügt es doch an seinem Badestrand über einen kleinen Hafen. Aber keine Angst: hier legen keine Fähren mit Tagestouristen an, sondern nur feine Boote.

Zudem wird der Hafen für eine Bar genutzt. Liegewiese, Bar und Restaurantterrasse sind sehr schön – und die Küche ausgezeichnet. Allerdings ist das Haus ungeeignet für Kinder.

Cortisen am See

Kindergeschrei ist zwar lustig, kann aber mitunter auch ganz schön nerven. Wer ein paar Tage am See lieber in aller Ruhe verbringen will, der ist im Cortisen am See gut aufgehoben – ein Kleinhotel in schöner Lage am Kärntner Wolfgangsee, speziell für Erwachsene.

Entsprechend chillig ist die Atmosphäre: Es gibt eine eigene Zigarrenlounge sowie eine sehr feine Auswahl an Malts, Rums und Puros.

Seehof Mondsee

So müssen sich Sommerfrischler anno dazumal gefühlt haben: Zauberhaft inmitten eines großen Parks liegt der Seehof Mondsee im Salzkammergut, schwärmen die Kollegen vom Relax Guide.

Das Haus ist altmodisch im besten Sinn, voller Flair einer Zeit, in der die Menschen noch nicht an diversen Handys und Tablets gehangen sind. Die Sommerfrischler von heute vergnügen sich auf einem 300 Meter langen hoteleigenen Strand in sonniger Südlage. Für Kinder ist das Hotel allerdings nicht geeignet.

Parkhotel Tristachersee

Etwa fünf Kilometer südlich von Lienz liegt abgeschieden am Ufer eines ebenso kühlen wie glasklaren Alpensees inmitten einer wahrhaften Naturidylle ein kleines Paradies. Lauschige ebene Spazierwege am und um die beiden Seen laden zum Flanieren ein. Für sportlichere Besucher stehen Wanderwege ohne Zahl bereit.

Beim Buchen kann man auch nichts falsch machen: Alle Zimmer des Parkhotels Tristachersee sind nach Süden zum See ausgerichtet. Die Küche ist sehr gut und es werden auch erstklassige Fische aus eigenem Wasser serviert. (red, 26.7.2018)