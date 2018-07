Steam-Spielerzahlen durchgesickert: Elf Jahre altes Game auf Platz eins

Diese Games sind auf der führenden PC-Spiele-Plattform am beliebtesten

Der elf Jahre alte Multiplayershooter "Team Fortress 2" ist immer noch das am meisten verbreitete PC-Spiel, das über die marktführende Download-Plattform Steam vertrieben wird. Das geht aus kürzlich durchgesickerten Zahlen hervor, die der Betreiber bisher lieber für sich behielt.

Die Statistik kommt von "The End Is Nigh"-Entwickler Tyler Glaiel, der über eine mittlerweile geschlossene Lücke in einer Programmierschnittstelle des Steam-Marktplatzes auf 16 Dezimalstellen genaue Daten zu der Prozentzahl an Spielern auslesen kann, die Steam-Achievements – virtuelle Errungenschaften in Games – erhielten. Basierend darauf ließ sich erstmals eine sehr präzise Hochrechnung zur Gesamtverbreitung von Steam-Spielen erstellen – wenngleich dabei nur jene 13.000 von 23.000 Spielen berücksichtigt werden konnten, die Achievements integrieren. Bei den populärsten Games ist dies fast immer der Fall.

Klarer Heimvorteil

Auffallend an den Top Ten ist, dass gleich vier Spiele inklusive der beiden führenden Titel aus dem Hause Valve selbst stammen, dem Betreiber von Steam. Onlineshooter inklusive dem jüngeren Battle-Royale-Phänomen "PUBG" dominieren die vorderen Plätze. Erst auf Rang 11 folgt mit "Skyrim" ein Einzelspielerwerk.

Gleichzeitig zeigt sich, dass die Steam-Charts trotz ihres großen Stellenwerts für Entwickler nur eine begrenzte Aussagekraft über den gesamten Videospielmarkt treffen lassen. So konnte sich etwa "Grand Theft Auto 5" weltweit auf PCs und Konsolen fast 100 Millionen Mal verkaufen. Auf Steam wurde es hingegen nu 12,6 Millionen Mal erworben. Ähnliches gilt für andere Megahits wie "Call of Duty". Manche Hersteller von PC-Hits wie "World of Warcraft" wiederum entscheiden sich dazu, ihre Games explizit nicht auf Steam anzubieten, sondern führen eigene Download-Stores.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht zu den mit 1. Juli 2018 meistverbreiteten Steam-Spielen:

Team Fortress 2 50.191.347 Counter-Strike: Global Offensive 46.305.966 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 36.604.134 Unturned 27.381.399 Left 4 Dead 2 23.143.723 PAYDAY 2 18.643.807 Garry's Mod 18.576.379 Warframe 16.332.217 Counter-Strike: Source 15.001.876 Paladins 14.371.946 The Elder Scrolls V: Skyrim 13.235.488 Terraria 13.132.545 Portal 2 13.062.700 Sid Meier's Civilization V 12.701.498 Grand Theft Auto V 12.604.123 Borderlands 2 11.218.936 Robocraft 10.145.493 Rocket League 10.110.342 Portal 9.971.481 War Thunder 9.536.732 Rust 9.147.240 ARK: Survival Evolved 9.103.947 Half-Life 2 8.877.286 Brawlhalla 8.646.824 Chivalry: Medieval Warfare 8.260.157 Trove 7.700.319 Path of Exile 7.634.137 Killing Floor 7.395.545 The Binding of Isaac 7.172.818 No More Room in Hell 7.144.320 Alien Swarm 6.667.813 Warface 6.656.284 Fallout 4 6.601.188 Arma 3 6.404.450 Cities: Skylines 6.132.366 Insurgency 6.007.744 Euro Truck Simulator 2 5.982.548 APB Reloaded 5.874.946 Age of Empires II HD 5.824.316 Dirty Bomb 5.760.753 Dead by Daylight 5.757.369 SMITE 5.751.466 Castle Crashers 5.555.066 The Forest 5.552.274 Tomb Raider 5.495.033 The Witcher 3: Wild Hunt 5.479.626 Wallpaper Engine 5.279.723 Saints Row IV 5.275.914 Call of Duty: Modern Warfare 2 5.267.226 Spiral Knights 5.226.655